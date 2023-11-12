Магазин не продав жодного товару за 50 років і перетворився на музей – фото

Магазин чоловіка на ім'я Френк Елліотт в Солташі, Велика Британія, обслуговував покупців майже 70 років. Проте на початку 1970-х років, коли власник не захотів переходити на нову валюту, він закрився. Місце перетворилось на "капсулу часу".

Про це пише The Mirror.

Френк Елліот відкрив магазин 1902 року й остаточно закрив 1971 року після того, як чоловік не захотів слідувати змінам із британською валютою. Водночас власнику вдалося зберегти магазин у первісному вигляді аж до своєї смерті 1995 року.

На фотографіях видно, що в магазині все ще представлені бренди та дизайни 1970-х років як Guinness, Rowntree's і Princes Salmon. Зараз заклад є успішним музеєм, керованим Товариством захисту Тамара.

Магазин-музей у Британії / Фото: Daniel Dayment / SWNS)

Магазин-музей у Британії / Фото: Daniel Dayment / SWNS)

Магазин-музей у Британії / Фото: Daniel Dayment / SWNS)

73-річний Джеррі Світс, який допомагає керувати музеєм разом з іншими волонтерами та опікунами, каже, що він дає "унікальний" погляд на життя у XX столітті. За його словами, він дає рідкісне уявлення про те, яким було життя у час, коли відбувалося так багато змін.

Попри те, що магазин був зачинений, він десятиліттями зберігав у ньому запаси товарів у тому вигляді, в якому він перебуває зараз. Міська рада намагалася протягом багатьох років стягувати з нього плату за ведення бізнесу, але чоловік переміг їх у суді.

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