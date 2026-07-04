Магія вхідних дверей: відьма пояснила, як захистити оселю від негативу

Захист дому від негативної енергії від відьом / © pexels.com

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Саме через них, за повір’ями, у житло може входити як позитивна, так і негативна енергія. Тому в багатьох магічних традиціях дверям приділяють особливу увагу.

Відома езотерикиня розповіла, що справжні відьми нібито мають власні практики, пов’язані з вхідною зоною оселі, щоб створити потужний захист простору та зберегти гармонію в домі.

Чому вхідні двері мають особливе значення

З точки зору езотерики, двері — це межа між зовнішнім світом і особистим простором людини. Через цей «перехід» у дім можуть проникати не лише люди, а й енергетичні впливи.

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Саме тому в різних культурах існують обряди очищення порогу, використання оберегів над дверима та ритуали, спрямовані на захист житла.

У духовних уявленнях, що побутують у сучасних практиках, вхідні двері символічно відповідають за притік енергії, тоді як задні або менш помітні виходи — за її відтік. Тому особлива увага приділяється саме вхідній зоні, яку радять підтримувати в чистоті та порядку.

Прихильники цих поглядів вважають, що під час Молодика — фази нового місяця — особливо важливо очищати двері. Йдеться не лише про фізичне прибирання, а й про ритуальне «оновлення простору», яке, за віруваннями, допомагає впустити в дім нові можливості, добрі наміри та гармонійні енергії.

Що, за повір’ями, роблять відьми біля дверей

Серед найпоширеніших практик, які приписують «домашнім ритуалам відьом», особливе місце займає мелена кориця. За повір’ями, її використовують для залучення фінансового добробуту та процвітання.

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Один із популярних обрядів полягає в тому, щоб у перший день місяця злегка подути дрібку кориці через відчинені двері у напрямку житла. Символічно це трактують як «запрошення» достатку увійти в дім разом із новим циклом.

Окремий інтерес у сучасних езотеричних колах викликає фарбування вхідних дверей у фіолетовий колір. У різних духовних традиціях він асоціюється з інтуїцією, трансформацією та підвищеною чутливістю до енергій.

Історично ж фіолетовий колір також іноді пов’язували з людьми, які практикували магічні або окультні знання. Саме тому сьогодні він часто сприймається як своєрідний символ «особливого» простору, де важливі внутрішня гармонія та захист.

Ще одним популярним елементом декору є дзвіночки, які вішають на внутрішню сторону дверей або поруч із ними. Найчастіше використовують вироби з латуні або заліза.

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У народних уявленнях їм приписують здатність розсіювати застійну або негативну енергію. Дзвін, навіть найменший, символічно «очищає» простір, не дозволяючи небажаним впливам закріпитися в оселі.

Не менш поширеною практикою є розміщення сушених трав біля вхідних дверей або на них. Кожна рослина має своє символічне значення:

розмарин вважається захисним елементом, що створює енергетичний бар’єр;

лаванда асоціюється зі спокоєм, м’якістю та внутрішньою рівновагою;

полин традиційно використовують як засіб для відлякування негативних впливів.

Такі композиції часто поєднують із декоративною функцією, перетворюючи вхід у дім на естетичний і символічно «заряджений» простір.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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