© Associated Press

Реклама

У вівторок, 17 листопада, очікується сонячна активність з К-індексом 4,7 (жовтий рівень). Це відповідає середнім магнітним бурям.

Прогноз опублікував Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Реклама

Зауважимо, що геомагнітна активність вимірюється за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

Реклама

Магнітні бурі і до початку, і після сильного збурення впливають на здоров’я людей. Особливо схильні до погіршення самопочуття метеозалежні, люди з гіпертонією та серцево-судинними захворюваннями. У них можуть бути головний біль, підвищений тиск, слабкість, безсоння тощо.

Водночас у середу, 18 листопада, також можливі геомагнітні збурення, пов’язані з впливом потоку сонячного вітру. Однак прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, складені на один день наперед, а решта — лише орієнтовні.

Новини партнерів

Новини партнерів