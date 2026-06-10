Макове поле, яке розсварило українців, переорали: фермер назвав причину

Макові поля в Україні / © Unsplash

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Через суспільний резонанс та тисячі охочих сфотографуватися у макових полях фермери змушені переорювати свої поля. Днями скандал із витоптування маків заради фото дійшов свого піку, тож фермери орють свої поля, аби зменшити потоки охочих сфотографуватися.

Деталі розповіли ZAXID.NET.

Макове поле поблизу Ожидова переорали: фермер розповів, чому це зробив

Макове поле поблизу Ожидова у Львівській області було одним із найпопулярніших, де українці влаштовували собі стихійні фотосесії.

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Власник цього поля, Сергій Шелемба, поділився, що величезна кількість людей, яка фотографувалася з квітами, не завдала шкоди полю. Чоловік розповів, що поле переорали, тож тепер там маки не ростуть.

До того ж він розповів, чи справді мак на його полі посіявся сам.

«Там були посіяні сидерати. Ми їх посіяли, щоб покращити ґрунт. Зараз ми все передискували й загнали в землю. Це все буде перегнивати й віддаватиме мікроелементи. Далі плануємо посадити квасолю. Квасоля краща», — розповів Сергій.

Сергій Шелемба додав, що він не скаржився на навалу туристів.

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«Це брехня, ніхто зі мною не спілкувався. Я сам сміявся з того, що людям під час війни цікаві фотографування, цікаво виставляти фото, як вони красиво виглядають, коли на війні гинуть хлопці. Я вважаю, що не час робити такі фотосесії. Але це право вибору кожної людини», — сказав фермер.

Попри масову популярність локації, в аграрія не було ідеї створити там туристичну локацію.

І хоча на Львівщині фермери не постраждали від натовпів туристів, на Київщині ситуація значно гірша — там люди витоптали посів гороху, що був посаджений поміж маками.

Чому українці пересварилися через макові поля

Нагадаємо, у Threads українці посварилися через макові поля, а саме через витоптування квітів заради фотосесії. Суспільство розділилося на кілька таборів: одні користувачі жорстко соромлять авторів світлин за егоїзм та витоптування рослин, інші ж апелюють до того, що промислове вирощування маку в Україні фактично відсутнє за законом, а самі квіти є диким бур’яном на закинутих ділянках або полях під сівозміною.

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Агроном Олег Загородній підтвердив, що на більшості фото зображений мак-самосійка, а побоювання щодо надмірного ущільнення землі людською вагою є перебільшеними, хоча заїжджати на поля транспортом не варто.

Водночас у суперечці є й інший бік — шкода реальному фермерству, адже дикий мак нерідко проростає серед культурних посівів.

Через подібні інциденти та суспільний розголос деякі поля, як-от в Ожидові, зрештою, просто переорали. У мережі пропонують вирішувати конфлікт цивілізовано — завчасно домовлятися з власниками полів за оплату або створювати благодійні збори для компенсації збитків аграріям.

Під хвилю жорсткої критики потрапила й співачка Христина Соловій, яка опублікувала знімок на стоптаних квітах. Підписники звинуватили артистку в егоїзмі та руйнуванні природи заради ефектних кадрів.

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