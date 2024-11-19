Мала народити трійню: шокована вагітна дізналася, що виношує 9 дітей (фото)

Про це вона дізналася після третього обстеження.

Майбутня мама з Китаю, яка мала труднощі із зачаттям, з подивом дізналася, що вагітна дев'ятьма дітьми після приймання препаратів, що спричиняють овуляцію.

Про це повідомляє Guangzhou Daily.

Хоу з міста Наньчан мала труднощі із зачаттям після того, як вийшла заміж, протягом року. Медичне обстеження показало, що причиною цього були численні кісти і поліпи ендометрію в її матці. Тому лікар порекомендував їй ін'єкцію, щоб спричинити овуляцію і збільшити шанси завагітніти.

Процедура була проведена на початку жовтня, і вже наприкінці жовтня вона завагітніла.

"Тоді я дуже зраділа, коли дізналася, що вагітна", - сказала Хоу після того, як медичний огляд показав, що вона вагітна трійнею. "Моя мрія стати матір'ю здійснилася".

Несподіванка спричинила змішані емоції

На превеликий подив Хоу, 5 листопада під час планового обстеження виявилося, що в її матці було вісім гестаційних мішків, а це означало, що у неї буде восьмеро немовлят.

Ця новина спричинила у неї змішані почуття. У той час вона відчувала нудоту і втрату апетиту, ймовірно, через вагітність.

До 12 листопада чергове планове обстеження показало, що в її матці було не вісім, а дев'ять гестаційних мішків, а це означало, що вона стане матір'ю дев'ятьох дітей.

Жінка завагітніла 9 дітьми / Фото: Guangzhou Daily

Ху, чоловік Хоу, сказав, що цей розвиток подій змусив його нервувати, оскільки він був стурбований тим, чи зможе організм його дружини впоратися з дев'ятьма дітьми, що ростуть всередині неї.

"Після обстеження ми чекаємо на поради лікаря щодо того, як краще вести вагітність", - додав він.

Четверо і більше дітей шляхом природного зачаття – рідкість

Медичні експерти вважають, що народити понад чотири дитини через природне зачаття – вкрай рідкісне явище. Наприклад, ймовірність народження двійні становить від 2% до 4% від усіх пологів у світі, а ймовірність народження трійні – 1:10000.

Нагадаємо, 33-річна мама 9 дітей прагне мати по дитині кожного знаку зодіаку, щоб не "марнувати" гени чоловіка. Жінка сподівається, що кожен з її дев'яти дітей також матиме дев'ятьох дітей, наслідуючи її сімейну модель.

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