Маленька Венеція без натовпів: яке італійське місто радять відвідати досвідчені мандрівники

Комаккіо. Фото: Ванні Лаццарі/CC BY-SA 4.0

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У спокійному італійському містечку знайшли альтернативу переповненій Венеції. Комаккьо, яке називають «Маленькою Венецією», приваблює туристів каналами, старовинними мостами та прогулянками на човнах, але без великих натовпів.

Про це повідомило видання Travel+Leisure.

Комаккьо — невелике місто в регіоні Емілія-Романья, розташоване менш ніж за дві години їзди від Венеції. Воно займає кілька островів у лагуні, де дельта річки По виходить до Адріатичного моря. Завдяки мережі каналів, численним мостам і яскравим будинкам уздовж води місто часто називають менш людною альтернативою Венеції. У виданні International Living зазначають, що за своєю атмосферою Комаккьо поєднує риси Венеції та острова Бурано, але без натовпів туристів.

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Представниця International Living Валері Фортні-Шнайдер розповідає, що лагуна навколо міста приваблює не лише човновими прогулянками. Тут також облаштовані велосипедні та пішохідні маршрути, а неподалік розташовані пляжі, до яких можна швидко дістатися автомобілем.

Туристичний консультант Imago Artis Travel Фульвіо Де Боніс радить починати знайомство з Комаккьо з прогулянки його вузькими вулицями та каналами. Однією з головних архітектурних перлин міста він називає міст Понте-дей-Трепонті. На його думку, місцеві пейзажі нагадують сюрреалістичні полотна італійського художника Джорджо де Кіріко.

Комаккьо також має давні рибальські традиції. Місцевий ринок, який працює ще від XVII століття, й досі пропонує свіжий улов місцевих рибалок.

Однією з найвідоміших пам’яток міста є історичний комплекс Manifattura dei Marinati. Колись тут займалися обробкою вугра, а сьогодні діє музей, де можна побачити старовинні човни, рибальське спорядження, архівні документи та експозиції, присвячені місцевому промислу.

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Головною гастрономічною гордістю Комаккьо вважають маринованого вугра, який входить до переліку продуктів президії Slow Food. Упродовж року відвідувачі можуть спостерігати за процесом його приготування, а в листопаді та грудні в історичній залі Sala dei Fuochi з 12 камінами вугра запікають і маринують за традиційним рецептом. Тут також готують мариновані анчоуси та сардини.

У місцевих ресторанах туристам пропонують широкий вибір страв із морепродуктів. У меню можна знайти різні варіації вугра, закуски з молюсків і гребінців, спагеті з крабами, а також різото alla pescatora. До таких страв традиційно подають місцеве біле вино Bosco Eliceo із захищеним позначенням походження DOC.

Тим, хто цікавиться історією, радять відвідати Музей стародавньої дельти, розташований у будівлі колишньої лікарні «Інфермі». Серед найцінніших експонатів — вантаж давньоримського корабля, виявленого поблизу Комаккьо 1981 року. Любителям природи рекомендують човнові або велосипедні маршрути до Саліна-ді-Комаккьо та Валле-Кампо, де можна поспостерігати за численними видами птахів, зокрема рожевими фламінго.Нагадаємо,

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