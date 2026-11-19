Великий однорогий носоріг. Фото: Mayank1704/CC BY-SA 4.0

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Увечері 11 жовтня в англійському зоопарку Честера народилося дитинча великого однорогого носорога (Rhinoceros unicornis). Камери відеоспостереження зафіксували момент пологів та перші невпевнені кроки новонародженого.

Про це повідомляє Popular Science.

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Мати малюка, самиця на ім’я Аша, виношувала дитинча близько 15 місяців. За словами працівників зоопарку, пологи минули без ускладнень. Уже протягом першої години після народження маленький носоріг підвівся на ноги, а невдовзі почав харчуватися материнським молоком.

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Під час підготовки до розмноження фахівці регулярно досліджували зразки калу Аші, щоб відстежувати рівень гормонів. Це допомогло визначити найбільш сприятливий період для спарювання із самцем Бені. Згодом за допомогою окремого аналізу вдалося підтвердити вагітність.

Новонароджене дитинча стало четвертим спільним потомством Аші та Бені. Однак самець помер у вересні після раптової нетривалої хвороби.

За інформацією зоопарку, мати та дитинча почуваються добре. Перші кілька днів після пологів вони залишалися в приміщенні, щоб зігрітися, а згодом почали виходити до спеціального загону. Стать, точну вагу та ім’я новонародженого поки не оголосили.

Зазвичай дитинчата великих однорогих носорогів народжуються з вагою близько 45 кілограмів. Водночас дорослі представники цього виду можуть важити понад дві тонни.

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Народження носорога має важливе значення для збереження виду. Нині у світі налічується близько 4000 великих однорогих носорогів. У дикій природі вони мешкають в Індії та Непалі, переважно в лісах, на луках і водно-болотних угіддях.

Через полювання, браконьєрство та втрату природного середовища існування ці тварини опинилися під загрозою зникнення. Міжнародний союз охорони природи відносить їх до категорії вразливих видів.

Новонароджене дитинча є частиною загальноєвропейської програми розведення, спрямованої на підтримку здорової популяції великих однорогих носорогів та збереження їхнього генетичного різноманіття.

Нагадаємо, раніше в Антарктиді тюлень-крилеїд потрапив на відео під час незвичайного заняття. Тварина переверталася на спину та качалася в снігу, перш ніж вирушити відпочивати до інших тюленів.

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