Маленьке місто: який вигляд має будинок, де живе 20 000 людей (відео)

Багатоквартирний будинок Regent International в Ханчжоу, Китай, славиться кількістю мешканців – близько 20 000 людей.

Про це пише Oddity Central.

Regent International у формі літери S спочатку проєктувався як розкішний готель, але згодом був перетворений на колосальний житловий будинок, кімнати якого стали елітними житловими квартирами.

Приголомшлива будівля висотою 206 м має від 36 до 39 поверхів, залежно від того, на якому боці ви перебуваєте, і, як будь-яка автономна спільнота, пропонує безліч зручностей, таких як гігантський ресторанний дворик, а також басейни, перукарні, манікюрні салони, супермаркети та Інтернет-кафе. У будівлі можна знайти все необхідне, тому технічно мешканцям навіть не доведеться виходити надвір.

Будівля Regent International, спроєктована Алісією Лу, головною дизайнеркою другого у світі семизіркового готелю Singapore Sands, була відкрита 2013 року і швидко стала однією з найпопулярніших будівель в Ханчжоу. Більшість його мешканців — молоді фахівці, які нещодавно закінчили коледж або збираються його закінчити, але тут також живуть молоді впливові особи і представники малого бізнесу.

Згідно зі статтею китайського інформаційного агентства Sina, невеликі квартири без вікон зазвичай здаються за 1500 юанів (220 доларів США) на місяць, тоді як більші квартири з балконами можна орендувати за 4000 юанів (550 доларів США) на місяць і більше. Судячи зі жвавої атмосфери, орендарів у Regent International достатньо.

Нагадаємо, в індійському селі Бактаунг мешкає найбільша відома у світі сім'я. 199 людей живуть під одним дахом у гігантській будівлі.

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