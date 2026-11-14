Маленькі, але дуже ревниві: 5 порід собак, які не терплять браку уваги

Які породи собак найбільш ревниві: названо п’ятірку / © pexels.com

Реклама

Деякі породи собак настільки сильно прив’язуються до своїх господарів, що можуть «ревнувати» їх до інших людей, домашніх тварин і навіть звичайних гаджетів. Така поведінка часто пов’язана з відданістю, захисними інстинктами та потребою постійно отримувати увагу.

Про це повідомило видання V.O.G DOG.

Реклама

До переліку найревнивіших потрапили п’ять порід собак, представники яких можуть особливо гостро реагувати на брак уваги з боку господаря.

Реклама

Чіхуахуа

Попри мініатюрні розміри, чіхуахуа вирізняються сильним характером і неабиякою прив’язаністю до людини. Часто вони обирають одного члена родини, якому приділяють найбільше уваги та від якого очікують такої самої відданості.

Якщо господар починає гладити іншого собаку, обіймати когось із близьких або спілкуватися з гостями, чіуауа може сприйняти це як загрозу своєму особливому становищу. У таких випадках тварина іноді голосно гавкає, демонструє невдоволення або намагається фізично відтіснити того, хто привернув увагу її людини.

Такса

Такси відомі своєю наполегливістю та впертістю, які значною мірою пов’язані з їхнім мисливським минулим. Ці риси можуть проявлятися і в повсякденному спілкуванні з господарем.

Коли таксі бракує уваги, вона навряд чи залишиться осторонь. Собака може вмоститися просто на колінах, перекрити доступ до ноутбука чи книжки або наполегливо вимагати ласки. Іноді такси навіть починають демонстративно зітхати, намагаючись привернути до себе увагу.

Реклама

Джек-рассел-тер’єр

Представники цієї породи надзвичайно рухливі, енергійні та прагнуть брати участь у всьому, що відбувається вдома. Тому ситуації, коли господар зайнятий іншими справами, можуть викликати в них бурхливу реакцію.

Ревнощі джек-рассел-тер’єрів нерідко проявляються через надмірну активність. Вони можуть стрибати навколо людини, постійно приносити іграшки або втручатися в розмови, намагаючись повернути увагу до себе.

Йоркширський тер’єр

За милою зовнішністю йоркширських тер’єрів приховується сміливий і рішучий характер. Ці маленькі собаки можуть ревно ставитися до своєї території та людей, до яких прив’язані.

Причому приводом для ревнощів стають не лише інші домашні улюбленці. Йоркширський тер’єр може вимагати уваги навіть тоді, коли господар надто довго користується телефоном, дивиться телевізор або працює за комп’ютером. У таких ситуаціях собака намагатиметься нагадати про себе.

Реклама

Цвергпінчер

Цвергпінчери, яких також називають карликовими пінчерами, вирізняються впевненістю, пильністю та вираженим захисним інстинктом. Вони уважно спостерігають за тим, що відбувається навколо їхніх господарів.

Поява незнайомої людини або нового домашнього улюбленця може спричинити ревниву поведінку. Собака здатна пильно стежити за взаємодією господаря з іншими, напружуватися або голосно гавкати, демонструючи своє занепокоєння.

Що робити, якщо собака ревнує

Фахівці з поведінки собак радять не карати тварину за прояви ревнощів. Крики та покарання можуть лише посилити тривожність і сформувати ще більш негативне ставлення до людини чи тварини, яку улюбленець сприймає як конкурента.

Натомість господарям рекомендують дотримуватися кількох правил:

Зберігати спокій. Не варто бурхливо реагувати на спроби собаки привернути увагу або надмірно заспокоювати її.

Встановлювати межі. Важливо поступово привчати тварину до того, що господар не завжди може приділяти їй час. Спокійну поведінку можна заохочувати ласощами.

Приділяти увагу кожному улюбленцю. Якщо вдома живуть кілька тварин, кожна з них повинна мати можливість проводити час із господарем без конкуренції.

Водночас поведінка, яку люди називають «собачими ревнощами» є виявом глибокої прихильності.

Нагадаємо, не всі собаки готові беззаперечно слухатися господарів. Є породи, представники яких звикли самостійно ухвалювати рішення, тому їхнє дресування може стати справжнім випробуванням терпіння.

Новини партнерів

Новини партнерів