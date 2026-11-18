7 найкумедніших порід собак, які вас здивують / © pexels.com

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Маленькі собаки можуть дивувати господарів не лише своєю зовнішністю, а й незвичайною поведінкою. Дресирувальники назвали сім порід, представники яких вирізняються грайливістю, енергійністю та кумедними витівками.

Як пише Parade Pets, дресирувальниця Діона Чу, засновниця The Hachi Way, та Корінн Гірхарт, засновниця The Doodle Pro, розповіли про маленькі породи собак із найвеселішими характерами.

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За словами Чу, кумедна поведінка чотирилапих часто пов’язана з поєднанням інтелекту, енергійності та схильності до драматичних реакцій. Деякі собаки люблять привертати увагу, тоді як інші викликають усмішку своєю серйозністю навіть під час пустощів.

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Які маленькі породи собак мають найкумедніший характер

Французький бульдог

Представники цієї породи відомі своєю грайливістю та незвичайною поведінкою. Вони можуть пирхати, видавати різноманітні звуки та навіть перевертатися на спину просто під час прогулянки.

Ці собаки підходять для квартирного життя, оскільки не потребують великої кількості фізичних навантажень.

Такса

Такси вирізняються сміливістю, незалежністю та впертістю. За словами дресирувальниці, їхня особливість полягає в тому, що навіть до найбезглуздіших витівок вони ставляться надзвичайно серйозно.

Водночас власникам таких собак рекомендують дбати про захист їхньої спини. Зокрема, варто використовувати спеціальні пандуси та не дозволяти таксам стрибати з меблів.

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Мопс

Ці собаки люблять бути в центрі уваги та охоче розважають своїх господарів. Мопси можуть вдаватися до різноманітних витівок, щоб привернути до себе погляди.

Однак Чу застерігає, що представники породи схильні набирати зайву вагу. Вони можуть випрошувати додаткові ласощі в усіх членів родини, тому важливо стежити за їхнім харчуванням.

Італійський хорт

Попри витончену зовнішність, італійські хорти мають енергійний та грайливий характер. Вони можуть раптово почати стрімко бігати оселею, а згодом сховатися під ковдрою.

Діона Чу рекомендує цих собак для спокійніших домівок. Також вона радить забезпечувати їм тепло та ретельно підбирати повідець, який не зісковзуватиме з вузької голови тварини.

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Джек-рассел-тер’єр

Представники цієї породи розумні, енергійні та вперті. За словами Чу, вони мають «мозок великого собаки в тілі маленького».

Якщо джек-расселу стає нудно, він може почати копати або гавкати. Тому дресирувальниця рекомендує щодня забезпечувати таким собакам достатньо активності, інакше їхня поведінка може стати руйнівною.

Кавапу

Кавапу відомі своєю ласкавістю, товариськістю та прив’язаністю до людей. Вони люблять перебувати поруч із господарями й часто влаштовуються в них на колінах.

За словами Корінн Гірхарт, ці собаки рідко залишають своїх власників надовго, тому ті регулярно стають свідками їхніх кумедних витівок.

Міні-голдендудль

Ці собаки вирізняються дружелюбністю, розумом та грайливістю. За словами Гірхарт, вони здатні відчувати настрій господаря та підлаштовуватися під нього.

Експертка рекомендує проводити з міні-голдендудлями короткі веселі тренування у формі гри, щоб допомогти їм витрачати енергію.

Варто зазначити, що кавапу та міні-голдендудль не є офіційно визнаними породами собак у класифікації Міжнародної кінологічної федерації (FCI). Це гібриди, отримані внаслідок схрещування різних порід. Кавапу — результат схрещування кавалер-кінг-чарльз-спанієля з пуделем, а голдендудль — золотистого ретривера з пуделем.

Нагадаємо, вибір породи собаки залежить не лише від зовнішності, а й від характеру тварини. Відомий кінолог назвав три свої улюблені породи та пояснив, чим вони особливі.

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