Маленький мандрівник: однорічний малюк побував у 23 країнах світу – фото

На нього чекають ще дві нові країни під час цієї подорожі.

Всього у рік маленький британець Атлас Монтгомері побачив більше світу, ніж деякі мандрівники протягом життя.

Про це пише nypost.com.

Малюк уже відвідав 23 країни разом зі своїми батьками – 29-річною Бекс Льюїс та 31-річним Віллом Монтгомері.

"Мені ніколи не спадало на думку, що можна подорожувати з дитиною. Це здавалося нереальним, але це не так вже й складно", - сказала молода матуся.

Побувала трійка і в Північній Ірландії / Фото: instagram.com/boredbabyabroad

Сім'я з трьох людей, що живе в Сполученому Королівстві, подорожувала Європою автофургоном відтоді, як малюкові виповнилося шість тижнів, користуючись декретною відпусткою Льюїс до початку листопада.

"Це було приголомшливо – ви можете бачити кожну частинку його росту. Чудово, що ми можемо подорожувати лише втрьох", - додала жінка.

Малюк до кінця подорожі побуває у 25 країнах / Фото: instagram.com/boredbabyabroad

Цікаво, що у кожній країні пара відзначала нове досягнення сина: у Швейцарії хлопчик навчився повзати, у Норвегії у нього з'явився перший зуб, а у Франції він почав їсти тверду їжу.

Крім інших, вони також відвідали Італію, Сан-Маріно, Швейцарію, Ліхтенштейн, Словенію, Хорватію, Австрію, Чехію, Данію та Норвегію.

Вілл Монтгомері з сином / Фото: instagram.com/boredbabyabroad

Подорож почалася з Нової Зеландії та Сінгапуру, щоб відвідати сім'ю чоловіка. Потім пара купила фургон Fiat Ducato майже за 14 000 доларів, коли їхала додому до Сполученого Королівства, щоб Атлас зустрівся з батьками Льюїса, який супроводжував їх частину подорожі.

Льюїс сказала, що в автобудинку "багато місця", оскільки він містить ванну кімнату з душем, десять шаф для зберігання всякої всячини, раковину і туалет, а також два столики.

"Наразі Атлас побував у 23 країнах, а до моменту завершення подорожі їх буде вже 25", - сказала мама. "Йому буде цікаво подивитися на всі круті речі, які він зробив, коли стане старшим".

Вілл з Атласом / Фото: instagram.com/boredbabyabroad

Сім'я документує цю подорож на своїй сторінці в Instagram, яку вони сподіваються показати Атласу, коли він підросте. Перш ніж вирушити в подорож, вони накопичили гроші, продавши велику частину свого майна. Вони вирішили мандрувати розумно і з обмеженим бюджетом, витрачаючи на їжу всього близько 4 доларів на день.

"Ми дотримувалися одного приймання їжі в кожному пункті призначення — за винятком Італії, де ми трохи збожеволіли через всю цю приголомшливу їжу!" - зізналася Льюїс.

Бекс з Атласом у Норвегії / Фото: instagram.com/boredbabyabroad

Одними з їхніх улюблених напрямків стали французькі Альпи та Люксембург.

"Люксембург став сюрпризом, оскільки ми не збиралися туди їхати, але, проїжджаючи через нього, ми вирішили зупинитися і провести там тиждень", - пояснила вона. "Ми любили Італію через її культуру та історію, а французькі Альпи були неймовірними".

Бекс Льюїс та Вілл Монтгомері з Атласом в Парижі / Фото: instagram.com/boredbabyabroad

Хоча їхня поїздка була повною веселощами, Льюїс зізналася, що деякі члени їхньої родини поставилися до цієї ідеї дуже скептично, перш ніж вони вирушили в дорогу.

Вона сказала, що їхні вагання змусили її та Монтгомері сумніватися у собі.

"Божевільні" — слово, яке вживалося часто. Нам дуже пощастило, що наші сім'ї підтримали нас, але вони були скептично налаштовані", — сказала вона. "Ніхто не проявив зовнішньої грубості, але невеликі коментарі на кшталт "ти сміливіша за мене" з боку багатьох призвели до того, що ми мало не скасували поїздку".

Бекс Льюїс та Вілл Монтгомері з Атласом / Фото: instagram.com/boredbabyabroad

Тим не менш, Льюїс і її чоловік не дозволяють жодним цинікам засмучувати їх і кажуть, що, принаймні, це щойно довело, наскільки важливо робити правильно для своєї сім'ї - і це була ця поїздка.

"Ми не робили нічого, щоб довести свою точку зору, але ми пишаємося тим, що можемо показати, що це можливо", - сказала мама.

Сім'я в Сан-Маріно / Фото: instagram.com/boredbabyabroad

Нагадаємо, тим часом батьки трійнят ошелешили, скільки використали підгузків та молока за рік. Нещодавно малюки відсвяткували перший день народження.

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