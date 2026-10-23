Малюка оголосили мертвим і залишили в морзі: через п’ять годин сталося неймовірне

Малюка помилково оголосили мертвим і залишили в морзі

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Майже 18-місячного хлопчика зі США, якого після падіння до басейну оголосили мертвим, через кілька годин знайшли живим у лікарняному морзі. Тепер його родина готується до суду з медиками.

Про це повідомило видання ABC News.

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Інцидент стався 8 лютого в місті Гілберт під час сімейного зібрання з нагоди Супербоулу. Вінсента Фйорділіно виявили у басейні обличчям донизу. Дитина не реагувала, тому її доправили до медичного центру Dignity Health Mercy Gilbert.

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За даними поліції, о 18:20 лікар констатував смерть хлопчика. Його мати Алексус Фйорділіно розповіла, що була змушена попрощатися із сином. Водночас ще в лікарні родичі та поліцейські звертали увагу на ознаки, схожі на дихання.

За словами жінки, свекруха, обійнявши дитину, також припустила, що хлопчик дихає. Однак їй нібито відповіли, що подібні звуки за таких обставин є нормальними.

Приблизно через п’ять годин до лікарні приїхали працівники судово-медичної експертизи округу Марікопа, щоб забрати тіло з холодильної кімнати. Тоді з’ясувалося, що Вінсент дихає. У поліцейському звіті зазначено, що смерть дитини констатували помилково.

Хлопчика виписали з лікарні у квітні. Юридична фірма, яка представляє родину, заявляє, що він зазнав тяжкої та незворотної черепно-мозкової травми. За словами адвокатів, Вінсент досі не може самостійно ходити та не відновив мовлення.

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Родина ставить під сумнів дії лікаря та вважає, що тривале перебування дитини без медичної допомоги могло погіршити її стан. Адвокати планують подати позов.

Представник лікаря заявив ABC News, що той бажає хлопчикові подальшого одужання, однак через майбутній судовий процес і правила конфіденційності не може коментувати деталі лікування.

У Dignity Health ситуацію назвали жахливою, але також відмовилися розголошувати інформацію про пацієнта. Поліція Гілберта водночас не знайшла підстав для кримінальних звинувачень проти медперсоналу. Матеріали справи передають до Генеральної прокуратури для розгляду.

Спочатку правоохоронці також рекомендували розглянути можливість звинувачення батьків у жорстокому поводженні з дитиною через ймовірну недбалість. Однак прокуратура округу Марікопа вирішила не висувати їм обвинувачень.

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