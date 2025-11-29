Малюки-рекордсмени: неймовірні історії найбільш недоношених дітей планети (фото)

Реклама

Пологи — один із найдавніших і найприродніших процесів у світі, але й досі здатні дивувати.

У Книзі рекордів Гіннеса регулярно з’являються історії, які демонструють, наскільки незвичайним може бути початок людського життя. Цього разу зібрано найбільш приголомшливі історії передчасних пологів.

Причин передчасного народження може бути багато, але всі вони несуть серйозні ризики для життя та подальшого розвитку дитини. Особливо це стосується країн із недостатнім рівнем медичної допомоги, де такі малюки мають суттєво менші шанси на виживання.

Найбільш недоношена дитина у світі

Неш Кін, якого батьки Моллі та Рендалл жартома називають “Неш Картопля”, став найнедоношенішою дитиною, якій вдалося вижити. Хлопчик з’явився на світ у липні 2024 року — на 133 дні раніше, ніж очікувалося.

Неш народився на терміні 21 тиждень вагітності й одразу був переданий до медичної команди Університету охорони здоров’я штату Айова. Легший за грейпфрут, він провів перші місяці у відділенні інтенсивної терапії новонароджених IV рівня, де щоденно робив невеликі, але стабільні кроки вперед.

Через рік після народження сім’я згадує цей період як найскладніший у житті й дякує лікарям, які фактично стали частиною їхньої родини. За словами Моллі, саме турбота медиків допомогла їм пройти шлях від абсолютної невідомості до першого дня народження.

Найбільш недоношена дитина у світі / © Guinness World Records

Сьогодні Неш продовжує спостереження у лікарів, а його історія стала джерелом надії для сімей у схожих ситуаціях.

Найбільш недоношена двійня

Канадійські різнояйцеві близнюки Адія Лейлін та Адріал Лука Надараджа стали найраніше народженою двійнею в історії. Вони з’явилися на світ 4 березня 2022 року на терміні 21 тиждень і п’ять днів.

У лікарні, куди Шакіна Раджендрама потрапила з передчасними пологами, медики не давали дітям жодного шансу. Батькам повідомили, що немовлята не підлягають реанімації. Наступного дня Шакіну перевели до лікарні Маунт-Сінай у Торонто, яка спеціалізується на реанімації 22-тижневих дітей.

Пологи почалися через 15 хвилин після переходу на 22-й тиждень. Першою народилася Адія вагою 330 г, згодом — Адріал вагою 420 г. Разом вони важили лише 750 г — найнижча вага серед близнюків, що вижили.

Найбільш недоношена двійня / © Guinness World Records

Попри прогнози, які передбачали нульові шанси на життя, близнюки сьогодні — активні трирічні діти.

Найбільш недоношена трійня

14 лютого 2021 року у британському Брістолі народилася трійня — Рубі-Роуз, Пейтон-Джейн та Порша-Мей Гопкінси. Вони з’явилися на світ на 121 день раніше терміну.

Рубі-Роуз народилася першою, після чого Мікаелі Гопкінс терміново провели кесарів розтин. Усі троє дівчаток мали критично низьку вагу: від 402 до 467 г. Загальна вага становила 1 284 г — це найнижчий показник серед трійнят.

Малюки провели декілька місяців у реанімації. Навіть сьогодні сім’я стикається з низкою складнощів: двоє дітей не можуть пересуватися самостійно та перебувають на ентеральному харчуванні.

Найбільш недоношена трійня / © Guinness World Records

Попри труднощі, трійнята ростуть у люблячій сім’ї, а їхня історія — одна з найскладніших серед рекордних пологів.

Найбільш передчасно народжена четверня

Лейні, Калі, Леннон та Коен Брайант із Алабами стали найбільш передчасно народженою четвернею у світі. Вони народилися 31 травня 2024 року на 23 тижні і чотири дні вагітності — на 115 днів раніше очікуваного терміну.

Пологи відбулися шляхом екстреного кесаревого розтину. До операції залучили команду з 30 спеціалістів.

Найменша дитина важила 577 г, найбільша — 647 г.

Найбільш передчасно народжена четверня / © Guinness World Records

Дітей перевели до відділення інтенсивної терапії новонароджених, де вони перебували понад пів року. У червні 2025 року сім’я у повному складі святкувала перший день народження малюків.

Найбільш передчасно народжена четверня / © Guinness World Records

