Мало доказів: Книга рекордів Гіннеса позбавила Бобі титулу найстарішого собаки в історії

Книга рекордів Гіннеса позбавила Бобі, якому нібито був 31 рік, титулу найстарішого собаки за всю історію.

Про це йдеться на офіційному сайті.

Марк МакКінлі, директор з документації GWR, сказав, що запис Бобі було відкликано після того, як розслідування було проведено відповідно до процедури перевірки та апеляції організації, яка займається веденням документації.

"Після стурбованості, висловленої ветеринарами та іншими експертами як у приватному порядку, так і в рамках публічних коментарів, а також результатів розслідувань, проведених деякими засобами масової інформації, ми вважали за важливе розпочати огляд послужного списку Бобі", - сказав МакКінлі.

Він заявив, що розслідування встановило, що доказів віку Бобі недостатньо.

Бобі / Фото: Guinness World Records

МакКінлі сказав, що всі подані докази віку Бобі були отримані за допомогою даних мікрочипа з бази даних уряду Португалії. Розслідування показало, що мікрочип Бобі було встановлено 2022 року, коли Португалія не вимагала підтвердження віку для собак, що народилися до 2008 року.

"Оскільки в додатковому ветеринарному висновку, представленому як доказ віку Бобі, також згадуються дані мікрочипа, у нас не залишилося переконливих доказів, які могли б остаточно підтвердити дату народження Бобі", - сказав МакКінлі. "Без будь-яких переконливих доказів, доступних нам просто зараз, ми просто не можемо зберегти Бобі як рекордсмена і чесно заявляти, що підтримуємо високі стандарти, які ми встановили для себе".

Він сказав, що власник Бобі Леонель Коста був проінформований про це рішення, і GWR "з радістю оцінить будь-які докази, якщо ми їх отримаємо".

МакКінлі повідомив, що організація ще не визначила нового володаря титулу.

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