Мало хто знає, чому пляшка Coca-Cola має саме таку форму: історія здивує

Пляшка Coca-Cola — чому її форма стала культовою / © Unsplash

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Знаменита скляна пляшка Coca-Cola стала одним із найвпізнаваніших символів бренду. Однак її характерні вигини з’явилися не випадково. Понад століття тому компанія поставила перед дизайнерами незвичайне завдання, яке зрештою визначило вигляд пляшки на десятиліття вперед.

Про історію створення культового дизайну розповідає UNILAD.

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Як з’явилася знаменита пляшка Coca-Cola

У 1915 році, майже через три десятиліття після появи Coca-Cola 1886 року, компанія оголосила конкурс на створення нового дизайну пляшки. Головна вимога полягала в тому, щоб її можна було безпомилково впізнати навіть у темряві, на дотик або за уламками скла.

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Переможцем стала компанія Root Glass Company зі штату Індіана, США. Її розробка згодом перетворилася на один із найвідоміших елементів візуального стилю Coca-Cola.

Утім, після завершення конкурсу виникла несподівана складність. З’ясувалося, що Root Glass Company запатентувала свою розробку ще до участі в ньому. Тому Coca-Cola довелося окремо домовлятися про придбання прав на використання дизайну.

Директорка архівів компанії Сара Райс розповіла, що розробку навіть називали «різдвяною пляшкою», адже вона стала своєрідним подарунком Coca-Cola самій собі.

За її словами, оригінальний малюнок мав напрочуд простий вигляд і нагадував швидкий начерк на звороті конверта.

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Чому форму пляшки довелося змінити

Попри перемогу в конкурсі, початковий дизайн потребував доопрацювання. Пляшка мала ширшу середню частину, однак така конструкція не зовсім підходила для виробничого обладнання, яке використовувала компанія.

Тому її силует зробили стрункішим, зберігши характерні вигини. Саме ця вдосконалена форма згодом стала впізнаваною в усьому світі.

З роками скляна пляшка перетворилася на невіддільну частину образу Coca-Cola, зокрема її святкових рекламних кампаній.

Керівник різдвяного напряму компанії Кріс Хансакер зазначив, що листопад і грудень є періодом найвищих продажів бренду. Саме тому різдвяна реклама посідає особливе місце в його маркетинговій стратегії.

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За словами Хансакера, протягом багатьох років святкові рекламні ролики Coca-Cola об’єднують три основні ідеї: єднання людей, позитивні емоції та автентичність.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які риси характеру можуть бути притаманні людям, що прикрашають новорічну ялинку ще в листопаді. За таким бажанням можуть стояти не лише любов до святкової атмосфери, а й певні психологічні потреби.

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