Малюк схожий на перевертня через рідкісну хворобу: мама звинувачує себе, бо вагітною з'їла кота

Вона переконана, що це ніщо інше, як прокляття.

Жінка, яка з'їла кота під час вагітності, боїться, що тяга до котячого м'яса стала причиною надзвичайно рідкісного захворювання її сина.

Про це пише Daily Star.

Дворічний Джарен народився з повною головою волосся, чорними бакенбардами і плямами, які покривають його обличчя, шию, спину і руки.

Його забобонна матір Альма Гамонган з міста Апаяо на Філіппінах вважає, що його зовнішність – результат прокляття, яке вона накликала на себе, коли з'їла дикого кота, коли була вагітною Джареном.

Хлопчик із гіпертрихозом / Фото: ViralPress

Під час вагітності Альма відчувала неконтрольовану тягу до дикої кішки, регіональної і рідкісної страви, яку можна знайти в її віддаленій гірській місцевості, і тому розшукала чорного кота у друзів в селі, щоб запекти його з травами, а потім з'їла його.

Вона пошкодувала про свою страву, коли народився Джарен, і односельці погодилися, що його стан пов'язаний з прокляттям. Однак лікарі кажуть, що у малюка рідкісне захворювання, яке називається гіпертрихоз, і від часів Середньовіччя відомо лише про 50 випадків у всьому світі.

У Альми троє дітей, і ні старша сестра, ні молодший брат Джарена не мають цього захворювання.

Хлопчик із гіпертрихозом / Фото: ViralPress

Вона сказала: "Я дуже хвилююся за нього, коли він піде до школи. З нього можуть знущатися через те, що він не такий, як усі. Я звинувачувала себе, коли він народився, через свою тягу до котів. Я почувалася дуже винною. Але нещодавно лікарі сказали мені, що це не пов'язано".

Вона додала, що Джарен був щасливим і грайливим хлопчиком, але він скаржився на сверблячі висипання, спричинені спекотною погодою.

Альма додала: "Я купатиму його, коли буде спекотно. Ми навіть намагалися підстригти волосся, але воно відростало ще довше і густіше, тому ми припинили це робити".

Хлопчик із гіпертрихозом / Фото: ViralPress

Дерматологиня підтвердила, що стан Джарена – це надрідкісний гіпертрихоз, який також називають "синдромом перевертня", що вражає лише "одну людину з мільярда".

Докторка Равелінда Соріано Перес, яка обстежувала Джарена, сказала: "Ми вважаємо, що це було успадковане захворювання, але воно дуже рідкісне. Один з мільярда людей може мати його".

Лікарка додала, що гіпертрихоз невиліковний, проте такі процедури, як лазерна епіляція, можуть допомогти.

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