Малюк зателефонував до служби порятунку, щоб отримати "екстрені пончики": яка була реакція

У маленьких дітей неймовірна уява, і часом вона призводить до дуже милих ситуацій. Так сталося в Оклахомі, США, де хлопчик на ім’я Беннет, граючись із старим мобільним телефоном, випадково або цілком свідомо зателефонував 911 і замовив "екстрені пончики". Це сталося після того, як 10-річний школяр зателефонував до служби порятунку, щоб йому допомогли з математикою.

Поліцейські з міста Мур оприлюднили запис дзвінка, на якому Беннет з усією серйозністю просить терміново доставити йому пончики. А потім, як вихована дитина, ще й побажав диспетчеру гарного дня.

"Старі мобільні телефони можуть бути без картки, камери та доступу до соцмереж, але вони все одно можуть викликати 911", – пояснили в поліції. І малюк цим скористався на всі 100%.

Замість того щоб просто списати цей виклик на дитячі пустощі, правоохоронці вирішили діяти. Вони приїхали до Беннета не з порожніми руками, а з коробкою свіжих пончиків. Щасливий малюк отримав свої "екстрені" ласощі.

Хто знає, можливо, Беннет у майбутньому сам стане поліцейським і повезе "екстрені пончики" наступному малюкові.

Нагадаємо, школяр здав батька поліції за наркотики після того, як він насварив його за невиконання домашнього завдання. Хлопчик швидко помстився татові за прочухан.

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