Реклама

У Китаї мама, яка протягом десяти років щодня вивозила свою доньку в комі на бальні танці, стала символом неймовірної наполегливості та сили материнської любові. Її історія перетворилася на справжнє диво — дівчина отямилася, почала говорити і знову вчиться жити повноцінним життям.

Про це повідомляє SCMP.

59-річна Сяо Сюефей із провінції Хунань невтомно доглядала свою доньку Ян Фан, тоді як її чоловік поєднував роботу та домашні обов’язки. Десять років тому Ян тяжко захворіла під час роботи в Гуанчжоу та впала в кому. Лікарі попередили, що шансів на пробудження майже немає, і навіть радили припинити лікування. Але Сяо відмовилася здаватися.

Реклама

Жінка наполягла на тому, щоб перевести доньку зі шпиталю до звичайної палати, а після декількох місяців — додому, де почала самостійно займатися реабілітацією. Лікарі припустили, що музику, рух і нові враження можна використовувати для стимуляції нервової системи. Це підказало Сяо несподіване рішення — танці.

Ян 10 років тому / © baidu.com

Щоранку вона везла Ян у парку на кріслі колісному, тримаючи її за руку та погойдуючись у ритмі музики для кадрилі. У Китаї такі танці популярні серед жінок середнього віку, яких називають «тітоньками, що танцюють». Саме вони першими помітили Сяо та її доньку й почали допомагати — навчили жінку нових па, показували вправи й підтримували морально.

На другий рік танцювальної терапії сталося неможливе: Ян заговорила. Її перші слова були адресовані матері — «Ти хороша людина».

Після цього Сяо негайно повезла доньку до лікарні, де медики зафіксували значні зміни у мозковій активності та назвали стан Ян «дивом». Протягом наступних років дівчина продовжувала відновлювати рухливість і мовлення. Зараз вона може ходити, розмовляти й доглядати за собою, хоча її когнітивні здібності ще розвиваються, і вона впізнає лише своїх батьків.

Реклама

Сяо та Ян / © baidu.com

Сяо не зупинилася — вона створила власну команду зі спортивних танців, у якій зараз понад 150 учасників. Мама й донька досі щодня танцюють кадриль, а Сяо зізнається: «Поки моя донька щаслива, всі труднощі були того варті».

Нагадаємо, що відомо про смерть найстаршої породіллі України Підвербної.