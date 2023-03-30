Мама 17 разів вдарила ножем 3-річну доньку "за наказом Губки Боба"

В містечку Оскода, штат Мічиган, США, 23-річну жінку засудили до довічного ув'язнення після того, як вона завдала 17 ножових поранень своїй доньці.

Джастін Джонсон вбила трирічну Саттон Моссер "за наказом Губки Боба". Про це пише dailystar.co.uk.

Трагедія сталася за два дні після дня народження дитини.

Прокуратура заявила, що брат Джонсон наткнувся на мішок для сміття, з якого стирчала дитяча нога, рано-вранці 17 вересня в будинку жінки. Він і викликав поліцію.

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Офіцери, які прибули на місце події, витягли тіло Саттон, але мами на місці події вже не було. Її знайшли за чотири з половиною години і взяли під варту, де поліція допитала її щодо жахливої знахідки. У відповідь вона сказала, що не хоче обговорювати це.

На попередньому слуханні слідчий Служби захисту дітей Раян Еберлайн повідомив суд, що Джонсон зізналася, що перебувала в будинку своєї матері, де вона та її дочка жили на той час. Джонсон сказала Еберлайн, що вона вийшла на вулицю і заснула на найближчому цвинтарі.

Коли вона знову отямилася, повернулася додому і намагалася накласти на себе руки, перш ніж убити свою дочку, в ілюзії, яку їй "сказав Губка Боб".

"Вона сказала мені, що не пам'ятає подробиць того, що сталося. У неї були галюцинації через відмову від героїну, і вона не спала близько двох тижнів. Телевізор наказав їй позбавити життя доньку, інакше її вб'ють", - сказав Еберлайн у суді.

Джонсон зізналася, що перед смертю дочки страждала на галюцинації і не могла згадати, як її мама залишила Саттон з нею наодинці, або якихось подробиць про жахливе вбивство.

Вона стверджувала, що дізналася про загибель дитини лише після того, як поліція повідомила їй, що сталося.

"Я хочу, щоб усі знали, що я сповнена каяття і щодня бажаю, щоб я могла помінятися місцями з моєю дочкою", — сказала вона.

Джонсон також повідомила суд, що страждала від низки проблем із психічним здоров'ям, від яких не приймала ліки. Вона також розповіла, що перед інцидентом вживала заборонені речовини.

Минулого місяця Джонсон визнала себе винною за одним пунктом звинувачення у тяжкому вбивстві першого ступеня та одним пунктом звинувачення у жорстокому поводженні з дітьми першого ступеня у зв'язку зі смертю її дочки 16 вересня 2021 року, заявивши, що вона була мотивована зробити це, бо хотіла "справедливості" для своєї дочки.

На додачу до довічного ув'язнення Джонсон також отримала максимальні 50 років за звинуваченням у жорстокому поводженні з дітьми, яке відбуватиме одночасно з довічним ув'язненням.

Нагадаємо, троє людей померли від нового вірусу, який вбиває протягом 24 годин. Він викликає кровотечу з носа.

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