Мама акторки шокувала "обурливим" вбранням на весіллі доньки: який вона мала вигляд (фото)

Жінку розкритикували за вибір.
Жінку розкритикували в Інтернеті за її "обурливе" вбрання мами нареченої на весіллі доньки.
Про це пише New York Post.
Існує декілька ключових правил, яких повинні дотримуватися всі гості на весіллі: не одягати біле і не затьмарювати наречену. Хоча це правило стосується всіх гостей, воно особливо актуальне для матерів наречених. Виявляється, одна мама не отримала пам'ятку, і це змусило людей критикувати її.
На початку квітня 57-річна Пауліна з гордістю була присутня на весіллі своєї дочки з німецькою акторкою Аккі Нівою. За повідомленнями ЗМІ, її донька Джин Ченг, відома тайванська акторка, звернулася до матері з особливим проханням напередодні свого весілля: "Не затьмарюй наречену". Спочатку Пауліна хотіла порушити це правило, одягнувши білу сукню, але Джин благала матір не одягати нічого, що могло б відволікти увагу від щасливої пари.
Однак Пауліна хотіла покрасуватися на великому дні своєї доньки, тож вона обрала щось інше. Замість білої сукні, яку вона планувала одягнути, вона вбралася у блакитне бікіні під блискучою і повністю прозорою сітчастою сукнею.
На фотографіях, опублікованих у соціальних мережах, Пауліна позує, гордо демонструючи свою неймовірну фігуру.
Користувачі були шоковані вибором вбрання, особливо для такої священної події, як весілля. Дехто стверджував, що Пауліна "шукала уваги" на весіллі власної доньки, а дехто поставив їй ярлик "синдром головної героїні":
- Я б не підпустила її до свого фотографа
- Настирлива
- Чорт забирай, я б її вигнав
- Це так недоречно носити спіднє на весіллі
- На місці нареченої я б збожеволіла
Нагадаємо, начальник звільнив підлеглу просто у день її весілля. Вона розповіла, що саме він їй написав.
Читайте також: