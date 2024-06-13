Мама акторки шокувала "обурливим" вбранням на весіллі доньки: який вона мала вигляд (фото)

Жінку розкритикували в Інтернеті за її "обурливе" вбрання мами нареченої на весіллі доньки.

Про це пише New York Post.

Існує декілька ключових правил, яких повинні дотримуватися всі гості на весіллі: не одягати біле і не затьмарювати наречену. Хоча це правило стосується всіх гостей, воно особливо актуальне для матерів наречених. Виявляється, одна мама не отримала пам'ятку, і це змусило людей критикувати її.

Джин та Аккі / Фото: Instagram/@jinjin_c

На початку квітня 57-річна Пауліна з гордістю була присутня на весіллі своєї дочки з німецькою акторкою Аккі Нівою. За повідомленнями ЗМІ, її донька Джин Ченг, відома тайванська акторка, звернулася до матері з особливим проханням напередодні свого весілля: "Не затьмарюй наречену". Спочатку Пауліна хотіла порушити це правило, одягнувши білу сукню, але Джин благала матір не одягати нічого, що могло б відволікти увагу від щасливої пари.

Однак Пауліна хотіла покрасуватися на великому дні своєї доньки, тож вона обрала щось інше. Замість білої сукні, яку вона планувала одягнути, вона вбралася у блакитне бікіні під блискучою і повністю прозорою сітчастою сукнею.

Пауліна / Фото: Instagram/@weddingwbs

На фотографіях, опублікованих у соціальних мережах, Пауліна позує, гордо демонструючи свою неймовірну фігуру.

Пауліна / Фото: Instagram/@weddingwbs

Користувачі були шоковані вибором вбрання, особливо для такої священної події, як весілля. Дехто стверджував, що Пауліна "шукала уваги" на весіллі власної доньки, а дехто поставив їй ярлик "синдром головної героїні":

Я б не підпустила її до свого фотографа

Настирлива

Чорт забирай, я б її вигнав

Це так недоречно носити спіднє на весіллі

На місці нареченої я б збожеволіла

Нагадаємо, начальник звільнив підлеглу просто у день її весілля. Вона розповіла, що саме він їй написав.

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