Мама четверні шокувала, скільки грошей витрачає щомісяця на дітей (фото)

У неї також є трирічний син.

Жінка з Флориди, США, розповіла про витрати на новонароджену четверню.

Про це пише nypost.com.

33-річна Ракель Толвер народила малюків Брайсона, Амаю, Ройса і Дензела 5 місяців тому. У неї також є трирічний син Дрейсон.

Діти Ракель Толвер / Фото: Caters

Мама п'ятьох дітей часто публікує відеоролики, в яких розповідає про випробування. Однією з найбільших перешкод є шалені витрати, які наразі склали приголомшливу суму в 31 000 доларів.

Ракель поділилася, що щомісячні витрати на дітей становлять близько 3000 доларів: 500 доларів на спеціальну суміш, 210 доларів на підгузки, 80 доларів на вологі серветки та 400 доларів на дві коляски.

"Ми купуємо коробку підгузків і вологих серветок кожні три дні, велику пляшку прального порошку раз на тиждень і дві величезні банки молочної суміші на тиждень", - нарікає Толвер, яка є домогосподаркою, у той час як її чоловік Даріус працює.

Четверня Ракель Толвер / Фото: Caters

І хоча спочатку автокрісла коштували 800 доларів, батькам довелося розщедритися на 1400 доларів після того, як їхні діти виросли і знадобилися більші сидіння.

Щоб хоч якось зекономити, Толвер купує вживаний одяг та іграшки.

На жаль, тягар не лише фінансовий для домогосподарки – їй доводиться "працювати цілодобово", виконуючи виснажливі завдання, такі як зміна 40 підгузків щодня.

Ракель з чоловіком та новонародженими / Фото: Caters

Вона пояснила: "Ми продовжуємо годувати та переходити на дуже щільний графік, бо це єдиний спосіб вижити. Я годую їх і змінюю підгузки одночасно, причому зміна займає близько 20 хвилин за раз. На щастя, у нас є друзі та родичі, які допомогли нам з підгузками, але цього недостатньо".

Четвірка народилася передчасно, на терміні 26 тижнів. Їхня вага коливалася від 500 г до кілограма.

Жінка народила дітей на 26 тижні вагітності / Фото: Caters

У результаті їм довелося провести 120 днів у відділенні інтенсивної терапії, причому двоє з малюків перебували під киснем, на що довелося розщедритися на понад 9000 доларів.

Попри ці суми, багатодітна мама просто тішиться, що всі четверо вижили і здорові.

"Я з нетерпінням чекала того дня, коли мені нарешті вдасться їх потримати, тому коли я це зробила, я просто плакала", — сказала Толвер, описуючи момент, коли її квартет немовлят нарешті виписали з лікарні. "Це справді того варте".

Нагадаємо, 19-річна дівчина не знала про вагітність до стрімких пологів. Тести на вагітність були негативними, а живіт не ріс.

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