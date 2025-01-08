Мама чотирьох дітей приголомшила нігтями довжиною 1,2 м: як вона з ними живе (фото)

Жінка розповіла, як вона живе зі своїми надзвичайно довгими акриловими нігтями, довжина яких 1,2 м.

Про це пише New York Post.

Користувачка TikTok на ім'я Мерая поділилася, що багато людей запитують її, чи важкі її нігті і як вона з ними працює. Втім, за її словами, вона їх практично не відчуває.

Попри довжину, Мерая хвалиться своєю здатністю виконувати щоденні завдання, такі як приготування їжі та догляд за чотирма дітьми, зокрема новонародженим.

"Якщо я можу піклуватися про дитину з такими нігтями, чому ви думаєте, що я не можу робити щось інше?" - додала вона.

Мерая / Фото: TikTok/nailsbyry_

Нігті Мераї / Фото: TikTok/nailsbyry_

Жінка навіть зізналася, що використовує нігті як кухонне приладдя, коли помішує страви на кухні.

Мерая також відповіла на запитання про свою гігієну: "Мене часто запитують, як я підтираюся. Я можу користуватися біде, а коли в мене безлад, моя сестра не проти допомогти і почистити мені нігті – як це зробила б будь-яка хороша сестра".

Нігті Мераї / Фото: TikTok/nailsbyry_

Вона також продемонструвала, як чистить нігті в кухонній раковині за допомогою манікюрного інструменту та мила.

"Ви всі поводитеся так, ніби щіточки для чищення нігтів і мила не існують", - додала вона у відповідь на хейт.

Нагадаємо, у грудні минулого року померла володарка найдовших нігтів на ногах у світі. Вона встановила рекорд ще на початку 90-х.

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