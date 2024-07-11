Мама дівчини зі зростом 2,26 м відчайдушно шукає для неї чоловіка: який вигляд вона має

Жінка з китайської провінції Хейлунцзян розповіла про проблеми з пошуком відповідного хлопця через її зріст – 2,26 метра.

Про це пише Oddity Central.

Декілька місяців тому 25-річна Сяо Мей представила себе світу у короткому відео, яке швидко стало вірусним у соціальних мережах, головним чином, через приголомшливий зріст молодої жінки. За зросту 2,26 м вона затьмарює навіть найвищих чоловіків і це, очевидно, лякає протилежну стать.

Публікація першого відео про себе була ідеєю матері Мей. Вона подивилася в Інтернеті кліп, де дівчина з Шанхая освідчується хлопцеві, і надихнулася використовувати цю ж техніку, щоб знайти бойфренда своїй дочці. Окрім демонстрації приголомшливих фізичних особливостей Сяо Мей, у ролику також були моменти з її повсякденного життя, а також заклик матері до всіх юзерів, запропонувати їм хлопців-кандидатів.

Відео стало вірусним, і незабаром незнайомці почали з'являтися біля дверей будинку сім'ї з проханням зустрітися з дівчиною.

Сяо Мей із чоловіком / Фото: скриншот з відео

Згодом до Сяо почали їхати чоловіки з усієї країни. Щоправда, серед потенційних наречених також були люди, які хотіли з нею просто познайомитися та зробити фото.

"Спочатку я була збентежена, коли незнайомці приходили до мене додому, але поступово я зрозуміла, що вони із великим ентузіазмом допомагали мені знайти хороших чоловіків скрізь", - сказала 25-річна дівчина, додавши, що відчуття доброти людей до неї допомогло їй здобути більше впевненості щодо свого зросту.

Сяо Мей / Фото: скриншот з відео

У підлітковому віці Сяо Мей вже була набагато вищою за своїх однолітків. У 7 класі вона вже мала зріст 1,80 метра. Вона стала зіркою своєї шкільної баскетбольної команди та допомогла їй виграти декілька регіональних турнірів. Її запрошували до професійних баскетбольних клубів країни, але вона відмовилася долучитися до будь-якого з них, щоб зосередитись на навчанні. На жаль, їй довелося припинити грати в баскетбол у 8 класі через серйозну травму.

Сяо Мей / Фото: скриншот з відео

Мей продовжував рости зі швидкістю близько 10 см на рік, і її зріст спричиняв чимало проблем. У класі їй ніколи не було достатньо місця для ніг під столом, її ліжко було недостатньо довгим, і вона рідко могла знайти готовий одяг свого розміру. Коли вона їхала в автобусі, то завжди сідала позаду, щоб уникнути поглядів людей. Усі ці проблеми зробили її дуже сором'язливою і вона намагалася якомога менше спілкуватися з людьми.

Мама Сяо Мей сказала, що крім допомоги знайти їй хлопця та потенційного чоловіка, головна причина, чому вона закликала дочку просувати себе в Інтернеті – це підвищити її самооцінку. Здається, це вдалося, оскільки її донька вже не нервує через взаємодію з незнайомцями та демонструє себе в Мережі.

Нагадаємо, офіційно визнана найвища жінка на планеті побила ще два світові рекорди. Румейсу Гелгі, зріст якої 215,16 см, визнано найдовшою дитиною жіночої статі та жінкою з найдовшими вухами.

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