Мама і донька одночасно завагітніли від одного чоловіка – фото

Нова вірусна історія завоювала Інтернет: жінка на ім'я Джейд, модель OnlyFans, заявила, що вона та її мама Дені завагітніли одночасно від одного і того ж чоловіка. Попри неймовірні та навіть суперечливі обставини, трійця охарактеризувала цей момент як "найкрасивішу і найзахопливішу подію".

У відео, опублікованому на YouTube, Джейд детально розповіла про "нетрадиційну" динаміку стосунків. Під час розповіді разом із нею з'явився її партнер, Нік Ярді, а також її мама Дені. Обидві жінки були одягнені в схожі сукні.

Джейд сказала: "Це дивовижно мати можливість ділитися своєю любов'ю і надихати інших спробувати нетрадиційний стиль стосунків, тому що, знаєте, стосунки, які ми маємо, шлюб, який ми маємо – я не думаю, що хтось із нас коли-небудь був щасливішим".

За словами Джейд, вона чекає на доньку від Ніка, а її мама Дені вагітна його сином. "У неї буде Нік-молодший, а у мене буде Ніколь, і ми дуже тішимося, що у нас будуть його діти", — зізналася вона.

Джейд, Дені та Нік / Фото: youtube.com/@NickYardy

Дені додала, що для неї це особливо дивовижно, адже донька Джейд стане її першою онукою, а її власна дитина — молодшим братом для Джейд. Тріо розповідає, що новину вони дізналися одночасно, і цей момент вони описують як надзвичайно прекрасний і емоційно заряджений.

Джейд, Дені та Нік / Фото: instagram.com/nickyardy

Проте не всі користувачі сприйняли історію однозначно. Частина глядачів у коментарях заявляла, що ця історія "має бути скетчем", а деякі навіть підкреслювали дивність окремих деталей: "Це не може бути справжнім. Це має такий вигляд, ніби це просто скетч", — пишуть у соціальних мережах. Одним із коментарів було зауваження, що в одному моменті звучало так, ніби Дені поплескує м'який м'ячик замість того, щоб відчути животик. Інші ж сумніваються в реальності події, вважаючи, що таке могло бути вигадано лише з метою привернути увагу та отримати перегляди.

Попри сумніви та критику, трійця залишається впевненою у своєму виборі. Нік додав: "Це не для всіх! Робіть те, що робить вас щасливими, і це те, що ми робимо".

Для них цей досвід — унікальна можливість переосмислити традиційні сімейні зв'язки та показати, що кохання може набувати найрізноманітніших форм.

Нагадаємо, підліток завагітніла внаслідок орального сексу. Лікарі кажуть, що іншого пояснення немає.

Читайте також: