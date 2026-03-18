Мама й донька відмовилися від $26 млн за свою землю: причина

У США 82-річна Іда Гаддлстон та її донька Делсія Бейр відмовилися продавати свої земельні ділянки попри багатомільйонні пропозиції від невідомої компанії.

Про це пише LEX 18.

До Іди звернулася компанія зі списку «Fortune 100» із наміром придбати її 28 гектарів землі в окрузі Мейсон, штат Кентуккі. За ділянку їй запропонували 4,26 мільйона доларів. Водночас до її доньки Делсії звернулися з аналогічною пропозицією — викупити її 187 га за понад 22 мільйони доларів.

Попри загальну суму в понад 26 мільйонів доларів обидві жінки відмовилися від угоди. Вони пояснили, що не хочуть продавати землю девелоперам, а наполегливі спроби компанії лише зміцнили їхню позицію.

З’ясувалося, що забудовник планує звести на цій території центр оброблення даних. Іда та Делсія переконані, що такий проєкт може негативно вплинути на місцеву громаду.

У коментарі Іда заявила: «Я сказала, що не хочу ваших грошей, мені не потрібні ваші гроші, але мені шкода всіх, хто нас оточує».

Додаткове занепокоєння спричинило те, що компанія відмовилася розкривати свою ідентичність. За словами Делсії, це стало ключовим фактором в ухваленні рішення: «Коли вони не розкривають, хто вони такі, це має вирішальне значення для того, як складеться решта вашого життя — незалежно від того, залишитеся ви тут чи виїдете звідси».

Водночас телеканал повідомляє, що іншим власникам землі в цьому районі також надходили подібні пропозиції. Місцева влада вважає, що будівництво центру оброблення даних може суттєво вплинути на економіку регіону.

Директор з економічного розвитку Управління промислового розвитку округу Мейсвілл-Мейсон Тайлер МакГ’ю зазначив: «Що стосується робочих місць, то вони стануть якщо не найбільшим роботодавцем, то точно увійдуть до трійки лідерів».

Втім, Делсія сумнівається у масштабах користі від проєкту: «Я припускаю, що їх буде не більше 50, і вони навіть не будуть тут, у цій будівлі, коли все буде готово».

Іда ж залишається непохитною у своєму рішенні: «Я залишаюся тут».

Крім того, зростає занепокоєння щодо впливу центрів оброблення даних на довкілля. Йдеться про можливе забруднення, значне споживання води, а також велике навантаження на місцеві електромережі через високий рівень енергоспоживання таких об’єктів.

