Мама на годину застрягла у дитячій гойдалці: кумедні фото, як її звільняли пожежники

Мама з Великої Британії застрягла в дитячій гойдалці та годину чекала, поки їй допоможуть пожежники.

Про це пише dailystar.co.uk.

Леала Ванбест розповіла, що гуляла з друзями та донькою у місцевому парку, коли вирішила покататися на гойдалці. Однак, коли через 10 хвилин вона спробувала вибратися, то виявила, що застрягла.

Леала спочатку намагалася звільнитися сама, а потім за допомогою друзів та незнайомців, але 22-річна дівчина не зрушила з місця.

Було зроблено дзвінок до пожежної команди, яка відправила чотирьох пожежників, які прибули протягом 10 хвилин із увімкненими сиренами та мигалками на повну потужність.

Пожежним довелося демонтувати гойдалку після невдалих спроб витягнути її з них.

Жінка застрягла у гойдалці / Фото: SWNS

Спочатку вони зняли ланцюги, далі основу, а потім зігнули конструкцію, щоб жінка могла пролізти стегнами через діагональну щілину.

Жінка застрягла у гойдалці / Фото: SWNS

Леала, яка працює у сфері обслуговування клієнтів, сказала: "Я застрягла там приблизно на годину — це було дуже смішно. Всі дивилися і сміялися, а потім, коли приїхала пожежна машина, люди теж почали відчиняти двері, щоб подивитись – я просто не могла припинити сміятися. Пожежники також продовжували жартувати. Я не знаю, чому я взагалі залізла на гойдалку, я просто підійшла до неї і особливо не думала".

Жінка застрягла у гойдалці / Фото: SWNS

Леала сказала, що їй було дуже боляче, коли люди намагалися витягнути її, і що в результаті у неї залишилося декілька сильних синців на стегнах.

Нагадаємо, у США 270-кілограмовий алігатор напав на чоловіка під час годування. У Мережі показали відео, як він дивом уникнув укусу.

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