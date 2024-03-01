Мама нареченого зіпсувала весілля, обливши невістку червоною фарбою – фото

У Мексиці мама нареченого облила свою новоспечену невістку червоною фарбою просто у день весілля.

Цю історію розповів користувач Reddit.

Він написав, що наречена була родом із міста матері її коханого. Втім, жінка була проти цих стосунків. Сім'я нареченого була досить багатою, і думала, що йому теж слід побратися із заможною жінкою.

Вони робили всілякі спроби змусити чоловіка розірвати ці стосунки, зокрема влаштували цькування в соціальних мережах. Також тато нареченого запропонував його обраниці порожній чек, у якому вона могла написати будь-яку суму, яку хотіла, в обмін на розрив. Дізнавшись про заручини, мама навіть симулювала серцевий напад. Але всі ці спроби покласти край стосункам зазнали невдачі, і матір, брат і сестра нареченого заявили, що не будуть на весіллі.

Однак під час весілля, яке відбулося на початку лютого, наречена піднімалася сходами церкви разом зі своїм батьком, коли її весільну сукню було забруднено червоною фарбою.

Мама нареченого у день весілля облила невістку червоною фарбою / Фото: reddit

Мама нареченого у день весілля облила невістку червоною фарбою / Фото: reddit

Деякі люди запанікували, побоюючись, що фарба насправді може бути кров'ю.

Мама нареченого у день весілля облила невістку червоною фарбою / Фото: reddit

На щастя, наречена змогла піти додому і переодягнутися в іншу сукню, перш ніж повернутися до церкви.

Мама нареченого у день весілля облила невістку червоною фарбою / Фото: reddit

На жаль, це не був кінець їхньої драми, оскільки родина нареченого нібито попередила поліцію, що вони знайдуть наркотики в тому місці, де робилися весільні фотографії. Але свято вдалося продовжити.

У повідомленні також стверджувалося, що сім'я нареченого намагалася вкрасти його паспорт та візу, щоб завадити парі вирушити у медовий місяць.

Нагадаємо, чоловік побив наречену та гостей просто на весіллі. Також він розбив стільцем скляні двері.

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