Мама нареченого зіпсувала заручини своїм зізнанням: що вона сказала

Жінка розповіла, як її заручини перетворилися на жах через її майбутню свекруху.

23-річна жінка написала на Reddit, що спершу пара вирішила відсвяткувати подію разом із сім’єю.

Однак, замість того, щоб радіти тому, що син одружується з коханням усього свого життя, його мама заявила, що засмучена тим, що він "кине її" і що вона більше не буде "його номером один". Також жінка розплакалася.

Після шокувального зізнання наречена "стояла ніяково, не знаючи, що робити", додавши, що вони з 24-річним коханим скасували зустріч із друзями і пішли додому.

"Коли ми повернулися додому, я дізналася, що моя майбутня свекруха сказала моїм братам і сестрам, що ми надто молоді, щоб одружуватися. Наступного дня вона сказала, що це був це жарт, і моя сім'я зрозуміла її неправильно. Ми спробували рухатися далі та пішли оглядати майданчик", - розповіла вона.

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Майбутнє подружжя обрало місце проведення весілля і призначило дату для "маленької, затишної вечірки" на 60 осіб. Втім, коли свекруха дізналася про це, вона декілька днів не говорила зі своїм сином.

"Моєму партнеру сказали, що вона дуже роздратована тим, що ми пішли і забронювали місце на 60 осіб, тому що вона не може провести день зі своєю сім'єю… Натомість вона змушує його почуватися винним за день власного весілля, бо він не такий, як вона хоче. Я не хочу втручатися в його сімейні справи, але мені трохи прикро, що вона пішла за нашою спиною і сказала це моїй родині. Моя сім'я повністю з цим не погоджується і вважає, що ми повинні робити те, що краще для нас".

Також згодом наречена оновила інформацію та розповіла, що пара пішла поговорити з мамою її коханого. Втім, її зустріли грубістю, криками та лайкою.

У розділі коментарів багато хто погодився, що її нареченому необхідно встановити кордони зі своєю матір'ю, інакше це залишиться проблемою в майбутньому.

Ваш наречений має встановити межі зараз. Якщо вона не хоче встановлювати кордони, тоді це потрібно вам

Зверніть увагу на те, як ваш наречений справляється з цією ситуацією. Якщо він не ставить її на місце, тоді ви отримуєте уявлення про те, що на вас чекає протягом усього шлюбу. Уявіть, наскільки вона буде нав'язлива, якщо у вас будуть діти

Вона поводиться як дитина, тому що вона одна з тих божевільних, які хочуть одружитися зі своїм сином. Припиніть цю нісенітницю в зародку просто зараз, тому що, якщо ви цього не зробите, буде лише гірше

Нагадаємо, жінка подала на розлучення з чоловіком через свекруху. Вона розповіла, що сталося.

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