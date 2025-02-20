Мама нажахана, почувши, як незнайомка розмовляє з її сином через подаровану радіоняню

Мама поділилася моторошною історією про те, як незнайомка отримала доступ до радіоняні і використовувала пристрій для розмови з її новонародженим сином.

Про це вона написала на Reddit.

Анонімна користувачка стверджувала, що їй подарували "дешеву" камеру YiHome з підтримкою Wi-Fi від Amazon, яка виявляє рух, дозволяє батькам чути і розмовляти через пристрій, а також має позначки часу на записах.

"Єдиною проблемою", за її словами, було те, що вона не мала Bluetooth, а це означає, що її потрібно було підключати до Wi-Fi і використовувати через відповідний застосунок для смартфона.

Мама прикріпила камеру над ліжечком дитини, а декілька днів тому вклала сина спати та вийшла до вбиральні.

"Звичайно, він трохи заплакав, тож я відкрила застосунок і ввімкнула звук, щоб наглядати за ним", - пояснила вона. "Щойно я увімкнула звук, я почула жіночий голос, який запитав: "Агов?".

Мама злякалася примарного голосу і запитала чоловіка, чи не розмовляє чи не шумить камера або щось у кімнаті їхньої дитини, на що він відповів, що ні.

"Тож я повернулася нагору і, відчиняючи двері до кімнати сина, почула, як та сама жінка розмовляє з моїм сином через камеру", - продовжила мама. "Вона сказала: "Привіт, синку! Все гаразд!". Я негайно висмикнула камеру зі стіни і відтоді не користувалася нею".

Але це було не вперше, коли незнайомка розмовляла з сином жінки. Судячи з усього, вона мала доступ до монітора "щонайменше 4 дні".

За словами матері, її сестра, яка живе з подружжям, чула жіночий голос, що доносився з кімнати дитини, але списала його на телевізор – але телевізор ще не був встановлений.

"Тож я хочу сказати, що треба купити камеру з Bluetooth. Wi-Fi камери дуже вразливі, і будь-хто може легко отримати доступ до них", - застерегла мама. "Жінка, швидше за все, отримала доступ через застосунок, який потрібно використовувати з камерою".

Читачі назвали цей випадок "моторошним", "страшним" і просто "огидним", запитуючи, що незнайомці "отримують" від спілкування з чужими дітьми.

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