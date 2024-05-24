Мама ніколи не мила волосся своїй доньці: який вона має вигляд (відео)

Вона час від часу використовує арганову олію та маски для волосся.

Жінку, яка ніколи не мила волосся своїй дворічній доньці, юзери назвали "огидною".

Про це пише The Sun.

Мама на ім'я Ечіка спричинила суперечки в Мережі, коли пояснила, що вона лише один раз ополіскувала водою волосся своєї дитини.

Ділячись своїм досвідом, Ечіка, яка зазначила, що пасма дівчинки не жирні, дала свої головні поради щодо догляду. Так, вона зазначила, що час від часу використовує арганову олію для волосся. Також мама використовує маску раз або двічі на тиждень.

"Нехай ваш малюк насолоджується довгим пишним волоссям без вузликів", - додала вона.

Однак її допис різко розкритикували юзери: "Це гидота", "Це так дивно... Вода не видаляє бактерії, а для чого ще, по-твоєму, потрібен шампунь?", "Це огидно!", "Чесно кажучи, волосся дійсно має брудний вигляд".

Але інші користувачі Мережі були більш згодні з концепцією мами: "Чесно кажучи, я хотіла би використовувати лише воду для миття волосся, бо можна заощадити купу грошей", "Так, велика економія грошей!", "Так, я припинила мити волосся доньки, і воно почало рости дуже швидко!!!", "У мене є син, йому щойно виповнилося 4 роки, і я мию його волосся шампунем раз на місяць", "Я мию лише водою, і його темне волосся таке блискуче".

Нагадаємо, мама, яка 6 років годувала чоловіка грудьми, хоче четверту дитину, щоб він міг робити це знову. Пара наполягає на тому, що грудне вигодовування ніколи не було для неї сексуальним.

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