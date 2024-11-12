Мама побудувала для 42-річного сина камеру та замкнула його вдома: вона пояснила навіщо – фото

У Таїланді матір вдалася до крайніх заходів, щоб зупинити свого наркозалежного сина від вживання наркотиків – вона побудувала камеру в їхньому будинку і замкнула його в ній, а потім запросила журналістів поглянути на її роботу.

Про це пише Daily Star.

42-річний чоловік також має проблеми з азартними іграми в Інтернеті, тому його мама вирішила замкнути його в камері, забезпечивши лише їжею та базовими зручностями. Тайська влада втрутилася в ситуацію і пообіцяла матері, 64-річній Сарапі, що забезпечить її синові найкращий догляд на найвищому рівні. За її словами, він опинився в імпровізованій камері в будинку в районі Нанг Ронг, провінція Бурірам, через історію вживання наркотиків і погрози життю своїй матері.

Матір побудувала для сина камеру / Фото: Pattaya Mail

Сарапі навіть стверджувала, що одного разу її син в'їхав на машині в їхній будинок. Його відправили на реабілітацію на 11-й термін, але вона боялася, що він знову вчинить злочин, і тому ухвалила важке рішення залишити його в імпровізованій в'язниці.

"Я хочу, щоб він був там, тому що це безпечно для нього, безпечно для мене та інших селян по сусідству", - сказала Сарапі, показуючи журналістам невелику кімнату, обладнану камерами відеоспостереження. "Я просто хочу, щоб він одужав. Я годуватиму його і даватиму спати, ось і все".

Матір побудувала для сина камеру / Фото: Pattaya Mail

І замість того, щоб мати неприємності, місцевий начальник поліції сказав, що він вірить, що вона любить свого сина, і пообіцяв допомогти йому одужати і повернутися до нормального життя.

Міністр юстиції полковник Таві Содс наказав відповідним чиновникам з боротьби з наркотиками знайти рішення разом з сім'єю.

Матір побудувала для сина камеру / Фото: Pattaya Mail

Тайські ЗМІ повідомляють, що органи охорони здоров'я Бурірама домовилися про переведення сина до психіатричної лікарні для професійного лікування. Там здійснюватимуть постійний моніторинг його стану для забезпечення довгострокового успіху лікування.

Цей випадок стався в той час, коли Таїланд вживає термінових заходів для боротьби з наркозалежністю в усій країні.

Нагадаємо, суд заборонив жінці заходити до кімнати брата. Вона здивувала, що робила ночами протягом восьми років.

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