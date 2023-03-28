Мама почервоніла, коли побачила випічку сина фалічної форми - фото

Юний пекар-початківець неабияк спантеличив свою сім'ю спеченим смаколиком.

П'ятирічний Паркер Торнтон намагався разом із дідусем спекти ласощі у вигляді гриба. Втім, випічка мала дещо інший вигляд. Коли ж він пішов хизуватися своїм творінням, мама хлопчика вмить почервоніла, оскільки воно вийшло фалічної форми.

Про це пише mirror.co.uk.

Фото: mirror.co.uk

До слова, Паркер збирається успадкувати сімейну пекарню в Норіджі, тому займається випічкою тричі на тиждень. Мама Ніколь зізналася, що не могла стримати сміх, коли їй подали фалічне частування. Зі свого боку Паркер був спантеличений тим, чому його мама так хихотіла над хлібом.

Фото: mirror.co.uk

Зі свого боку дідусь Рон помітив проблему ще до випікання і "відрізав трохи кінчик", щоб зробити його менш грубим.

"Він не міг зрозуміти, він не сердився, але казав: "Чому всі сміються? Припиніть сміятися, це гриб. Це добрий гриб". Він хоче стати пекарем. Він любить це робити. Він завжди там після школи. Він щоразу робить щось нове. Він уже робив їжачка раніше", - поділилася мама.

Фото: mirror.co.uk

Жінка додала, що талант до кулінарії він успадкував від свого татуся.

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