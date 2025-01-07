Мама похизувалася, як її шестимісячний син заробив за місяць $45000 (фото)

Британська мама Періс Гоф приголомшила користувачів соціальних мереж, розповівши, що її сини заробляють гроші, працюючи повний робочий день.

Про це пише New York Post.

Шестимісячний Гантер і однорічний Ромео регулярно знімаються для різних брендів, заробляючи тисячі доларів на місяць.

"У липні вони використовували його (Гантера) в телешоу, тож він заробив 6 000 фунтів стерлінгів (7 445 доларів), - похвалилася британка у вірусному відео в TikTok, де детально розповідає про прибутковий заробіток своїх дітей. "У серпні він знявся в продуктовій рекламі, з'явився на телебаченні і двічі знімався в рекламі одягу і заробив 12 000 фунтів стерлінгів (14 889 доларів США)".

Гантер, який працює моделлю з місячного віку, у вересні заробив майже 45 000 доларів за фотосесію на Геловін. Потім новонароджене немовля взяло невелику перерву в жовтні, взявши участь лише в одному зніманні за $3 474, а потім заробило близько $14 890 в листопаді і понад $23 500 в грудні, попри те, що в останньому випадку працювало лише три тижні.

Загалом за пів року Гантер заробив близько $108 000 – більше, ніж річна зарплата дорослого аналітика інвестиційного банку в США.

Періс Гоф із сином / Фото: скриншот з відео

Однак ні Гантер, ні його брат Ромео не можуть залишити собі свій прибутковий заробіток, який був покладений на ощадний рахунок, до якого брати зможуть отримати доступ, коли їм виповниться 18 років.

Глядачі були шоковані тим, що ці малюки-моделі змогли заробити стільки грошей, будучи ще в підгузках: "Я спершу подумав, що це був сарказм!", "Ваша шестимісячна дитина заробляє більше грошей, ніж я", "Який дивовижний старт у житті, навіть якщо вони працюють лише ті перші декілька років, які ви підготували для них".

У мами-моделі також є чотирирічний син на ім'я Сент, який знімався для таких брендів, як Heinz, але його кар'єра була дещо обірвана пандемією Covid-19 та карантином.

Однак Гоф визнає, що цей нестандартний кар'єрний шлях підходить не кожній дитині. "Якщо ви не хочете цього робити, не робіть цього для своєї дитини, але не засуджуйте нікого іншого за те, що він це робить", - заявила вона.

Нагадаємо, чоловік знайшов картину на смітнику та заробив на ній 1,4 млн гривень. Він виявив її ще 2013 року.

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