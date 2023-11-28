Мама показала шокувальні знімки свого наркозалежного сина з різницею в декілька місяців – фото

Жінка поділилася несамовитими фотографіями свого сина, зробленими з різницею в декілька місяців, щоб показати наслідки наркозалежності.

Про це пише ladbible.com.

У жовтні 2019 року мама Коді Бішопа опублікувала в Facebook світлини, які описала як "обличчя героїну та метамфетаміну". Різниця між двома знімками величезна і є посланням громадськості про те, наскільки серйозною може бути залежність.

На першому зображенні видно здорового, щасливого 26-річного чоловіка. На другому фото той же Коді Бішоп, вкритий виразками і безхатько на той час.

Коді Бішоп / Фото: Facebook/Jennifer Salfen-Tracy

На момент публікації Дженніфер Салфен-Трейсі написала: "Ці фотографії були зроблені з інтервалом у сім місяців. Ось як швидко впливає на когось. Коді досі безхатько у Лас-Вегасі, і я не отримую від нього звісток уже декілька тижнів".

"Чути як йому погано важко, але не чути взагалі ще гірше. На цьому шляху я дізналася, що так багато людей і сімей страждають на один і той же душевний біль, але просто не говорять про це. Це реальна проблема в сучасному світі, яку нам потрібно об'єднати та зосередитись на її вирішенні, а не на уряді".

Дженніфер була засмучена, але сповнена рішучості поширити інформацію про залежність та втішити тих, у кого близька людина теж проходить через це.

Залежність Коді тривала недовго: Дженніфер опублікувала оновлену інформацію у Facebook у січні 2022 року, лише через рік після того, як Коді пішов на реабілітацію.

Коді Бішоп / Фото: Facebook/Cody Bishop

У цьому новому дописі вона радісно написала: "Тепер я хотіла б сказати, що Коді — це "обличчя одужання", а не "обличчя героїну та метамфетаміну". Цей шлях був нелегким для нього і всіх нас, але я ніколи не зможу бути вдячнішою за те, що мій син сьогодні живий і тверезий. Сьогодні Коді тверезий, працює повний робочий день, підтримує стосунки зі своєю родиною та дочками! Бог такий добрий, і ми всі такі благословенні. Спасибі всім! Мій син повернувся, мої діти отримали свого брата і в моїх онучок є тато!".

Коді також опублікував у соціальній мережі повідомлення, підтвердивши у жовтні, що він все ще тверезий, поділившись цитатою: "Я вживав наркотики. Я був наркоманом. Це факт. Але я також знайшов одужання".

Нагадаємо, сини віддали своєму хворому батьку нирку та печінку. Органи чоловіка відмовили два роки тому.

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