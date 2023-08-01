Мама помстилася пасажирці літака, яка відмовився мінятися місцями, щоб вона сиділа з дітьми – відео

Жінка розповіла, як помстилася пасажирці літака, яка відмовився помінятися місцями, щоб вона сиділа зі своїми дітьми під час польоту.

У відео Tiktok Сінді Арена пояснила, що хотіла бути поруч з двома нащадками під час подорожі, але попередньо не забронювала місця, тому її місце було в іншому кінці літака.

Вона попросила пасажирку пересісти, але почула відмову. Тож Сінді вирушила на своє місце. Жінка зауважила, що її малечі було чотири та шість років у той час, коли це сталося.

"Я сказала: "Без проблем, я не збираюся сперечатися". Я пішла до задньої частини літака і сіла на призначене місце. Це було так спокійно", - пригадала вона.

Втім, згодом, мабуть, галасливі діти набридли пасажирці і вона все ж таки захотіла помінятися місцями. Але мама вирішила помститися.

"У результаті стюардеса прийшла до мене. Я знала, що вона прийде, тому що ця с*чка сидить поруч з моїми дітьми, і це взагалі не весело. Вона сказала: "Пані, вона хотіла б помінятися з вами місцями". А я сказала: "О ні, ні, нам потрібно залишитися в наших призначених місцях, вдалого польоту!" – розповіла Арена.

У коментарях юзери розділилися на два табори: одні похвалили витівку мами, а інші – розкритикували її вчинок.

Як я люблю зловмисні вчинки

Ти дала їй гарний урок

Ха-ха, корона твоя

Коли я плачу більше, я не повинен бути покараний...

Будучи матір'ю двох дітей, я доплачую, щоб ми сиділи разом. Відсутність планування цього не виправдовує

Нагадаємо, нещодавно жінка помочилася в літаку перед пасажирами та членами екіпажу. Вона пояснила, навіщо це зробила.

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