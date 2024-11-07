Мама пожертвувала рекордну кількість грудного молока та допомогла понад 350 000 недоношених дітей

Американка допомогла сотням тисяч недоношених дітей, пожертвувавши понад 2 600 літрів грудного молока.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Аліса Оглтрі відновила рекорд з найбільшого пожертвування грудного молока однією особою з неймовірними 2 645,58 літрами станом на липень 2023 року.

36-річна мешканка Техасу вперше побила рекорд 2014 року, зібравши 1 569,79 літрів.

Всі її пожертви були зроблені до Банку материнського молока в Північному Техасі, хоча вона пожертвувала ще більше, що не увійшло до загальної суми, близьким друзям та Банку молока Tiny Treasures.

Аліса сказала, що їй найбільше подобається здавати грудне молоко, бо вона знає, що допомагає іншим.

"У мене велике серце", - сказала вона. "Зрештою, я не зроблена з грошей, і я не можу віддавати гроші на добрі справи знову і знову, тому що у мене є сім'я, яку я повинна утримувати. Я допомогла понад 350 000 немовлят".

Американка пожертвувала рекордну кількість грудного молока / Фото: Guinness World Records

Все почалося 2010-го, коли Аліса народила свого першого сина Кайла, якому зараз 14 років. Вона й гадки не мала, що можна зціджувати молоко, доки не виявила, що виробляє його більше, ніж зазвичай.

Вона пояснила: "Я виробляла надмірну кількість молока і викидала його, не знаючи, що це унікальне явище і що інші матері стикаються з такою проблемою. Наш первісток, Кайл, був у лікарні, і я наповнювала морозильну камеру для медсестер. Медсестра запитала, чи не є я доноркою, про що я не знала, що це можливо, і саме тоді я дізналася про це. Зрештою, я пожертвувала все, що накопичила до того моменту, і продовжувала жертвувати ще деякий час".

Американка пожертвувала рекордну кількість грудного молока / Фото: Guinness World Records

Аліса, яка також є матір'ю 12-річної Кейдж та семирічного Корі, і була сурогатною матір'ю ще для одного малюка, продовжила: "Коли я завагітніла другою дитиною, Кейдж, я тішилася, що знову буду доноркою. Через декілька місяців вагітності в новинах з'явилася стаття про те, що хтось побив світовий рекорд Гіннеса, здавши молоко. Я порахувала і зрозуміла, що поб'ю цей рекорд протягом трьох місяців після того, як знову почну зціджувати молоко, якщо моя швидкість вироблення молока буде такою ж, як і раніше".

Американка пожертвувала рекордну кількість грудного молока / Фото: Guinness World Records

Аліса продовжила донорство після народження доньки Кейдж і вперше подала заявку на побиття рекорду. Вона знову стала доноркою після народження молодшого сина Корі, а також після того, як стала сурогатною матір'ю.

"Це одне з найкращих почуттів у світі", - сказала вона.

У Аліси ніколи не діагностували жодного захворювання, яке б пояснювало надмірне вироблення молока. Вона сказала: "Я постійно пила багато води, дотримувалася графіка зціджування, харчувалася здоровою їжею, наполегливо працювала, щоб зціджувати, тому що мені подобалося знати, скільком дітям я зможу допомогти".

Американка пожертвувала рекордну кількість грудного молока / Фото: Guinness World Records

Аліса хоче поширювати інформацію про донорство грудного молока, оскільки вважає, що, як і вона, інші жінки можуть не усвідомлювати, що можуть допомогти іншим матерям та їхнім дітям.

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