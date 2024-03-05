Мама програла справу про інвалідність на понад 760 000 євро через "компромат усіх часів" – фото

Вона стверджувала, що не могла працювати понад п'ять років через постійний біль у спині та шиї.

Мама, яка намагалася отримати шалену суму за травми, отримані нею в автокатастрофі, програла справу після того, як випливла неймовірно компрометувальна фотографія.

Про це пише ladbible.com.

36-річна Каміла Грабска заявила, що залишилася в стані "інвалідності" після того, як у лютому 2017 року її машину вдарили ззаду.

Подавши позов на тій підставі, що вона не могла працювати понад п'ять років, гратися з дітьми або виконувати роботу по дому через постійний біль в шиї та спині, Грабска спробувала вимагати 760 383 євро за її травми.

Проте Високому суду Ірландії в Лімериці було показано світлину, яка поклала край її справі, оскільки 8 січня 2018 року її було зображено переможницею в конкурсі з метання різдвяної ялинки.

Каміла Грабска / Фото: facebook.com/clarecountycouncil

Мама двох дітей стверджувала, що, хоча вона мала щасливий вигляд на фото, на яких було зображено, як вона жбурляє різдвяну ялинку, насправді вона все ще страждала від болю.

Однак суддя Кармел Стюарт відхилила справу Каміли і заявила, що "дуже наочна фотографія" матері, яка кидає різдвяну ялинку, допомогла їй ухвалити рішення.

За повідомленням Irish Independent, вона сказала: "Це дуже велика натуральна ялинка, і вона кидає її дуже вправно. Боюсь, я не можу не дійти висновку, що претензії були повністю перебільшені. На цій підставі я пропоную відхилити позов".

Каміла Грабска / Фото: facebook.com/clarecountycouncil

Мама розповіла лікарям, що після автокатастрофи її травми були настільки серйозними, що вона не могла підняти важку сумку, не відчувши болю.

У судових документах стверджувалося, що після того, як вона звільнилася з роботи після аварії та отримала допомогу з інвалідності, її втрата заробітку через нездатність працювати склала 500 000 євро.

Вона також розповіла, що були дні, коли вона навіть не могла встати з ліжка через сильний біль, і що її чоловікові доводилося приносити їй ліки туди, де вона лежала.

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Суд дізнався, що всього через декілька днів після того, як її сфотографували переможницею у змаганні з метання різдвяної ялинки, вона розповіла лікарям про жахливий біль, який вона відчувала.

Суду також було показано відео, на якому вона понад годину дресирувала свого собаку у парку.

Грабска спростувала версію про те, що вона інсценувала свої травми, і сказала, що "просто намагалася жити нормальним життям", але суддя сказав, що її дії "цілком розходяться" з її твердженнями про травми, які вона отримала в автокатастрофі.

Нагадаємо, чоловік більше не може мати дітей через фатальну помилку хірургів. Він звернувся до медиків через кардинально іншу проблему.

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