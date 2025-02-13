Мама щодня дістається роботи літаком: скільки вона економить грошей і який має розпорядок дня

Жінка з Малайзії щодня літає на роботу літаком і стверджує, що це скорочує витрати на дорогу. Вона не перша людина з таким способом життя. Так, один чоловік раніше поділився, що літає на роботу із Німеччини до Великої Британії заради своєї коханої.

Рачал Каур здійснює 40-хвилинний переліт із Пенанга до Куала-Лумпура кожного дня робочого тижня і каже, що ранні ранки варті балансу між роботою та особистим життям, пише New York Post.

"Завдяки такій схемі я можу щодня прилітати додому, бачити своїх дітей ввечері і допомагати їм з домашнім завданням в останню хвилину", - поділилася мама. "У мене двоє дітей, обидва підростають. Моєму старшому 12 років, а доньці 11 років. Коли вони підростають, я відчуваю, що їм потрібно, щоб мама частіше була поруч".

Вона прокидається близько 4 ранку – найпізніше о 4:15 – приймає душ, одягається і вже о 5 ранку виходить із дому, щоб встигнути на свій 30-40-хвилинний рейс, посадка на який відбувається о 5:55. Дивно, але щоранку вона прибуває до офісу о 7:45.

Рачал Каур / Фото: NX

За її словами, попри те, що вона працює в AirAsia, вона не користується пільгами для співробітників і змушена розщедрюватися на квитки.

Каур стверджує, що вартість поїздки на роботу літаком дешевша, ніж оренда квартири в Куала-Лумпурі, яка, за її словами, коштувала б понад 300 доларів на місяць. Тепер вона може залишатися вдома і сплачувати іпотеку, щомісячний платіж за якою становить приблизно 223 долари.

Нагадаємо, чоловік втратив 31 млрд грн на звалищі. Він вигадав, як повернути своє багатство.

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