Мама шокована: 7-річна дівчинка прийшла додому зі справжнім тату (відео)

Татуювання їй набила тітка.
Жінка розлютилася після того, як її дочка прийшла додому зі справжнім татуюванням на нозі.
Про це пише Mirror.
Її шок став ще більшим, коли вона зрозуміла, що це зробив член сім'ї. Мама на ім'я Ньюскі, пояснила, що її доньку Джейд відправили проводити час із родичами батька.
Коли дівчинка гостювала у своєї тітки, вона зателефонувала мамі і запитала, чи можна їй зробити татуювання. Ньюскі відповіла їй "ні" і поклала слухавку, думаючи, що на цьому все і закінчилося. Але коли вона повернулася додому, вона була шокована, виявивши, що у її дитини на нозі було витатуйовано криве серце.
Мама розповіла про це у серії відеороликів TikTok. У першому відео вона показала татуювання і написала: "Хто у здоровому глузді робить татуювання семирічній дитині? Стережіться тих, до кого ви відпускаєте своїх дітей!".
@newskii_soexotic24 So i just found out my baby dad sister tattooed my child!! His sister 28 MY DAUGHTER ONLY 7. #viral #fypシ ♬ Highs & Lows - Prinz & Gabriela Bee
Люди поквапилися прокоментувати ситуацію, багато хто порадив їй зателефонувати до поліції. Інші переконували матір разом із дочкою відвідати лікаря, щоб переконатися, що татуювання не заражене. Деякі люди також заспокоїли її, заявивши, що чорнило згодом "потьмяніє".
У наступному відео Ньюскі посадила доньку та запитала, як саме відбулися події. "Чия ідея була тобі зробити татуювання?" — спитала вона, на що Джейд відповіла: "Тітоньки". "Що вона сказала?", – продовжила мама. "Вона запитала, що сказала мама, і я відповіла, що мама сказала ні", - пояснила Джейд.
Потім дочка заявила, що, попри те, що вона знала, що вона не має дозволу, її тітка продовжувала робити татуювання. За словами дівчинки, тітка також зробила татуювання двом своїм дітям, не змінюючи голки. Жінка нібито навіть не скористалася трафаретом, а одразу взялася за тату-пістолет.
@newskii_soexotic24 Im just wondering what would possess someone to tattoo my child. #part1 #fypシ #viral ♬ original sound - Newskiinew24
Ньюскі пояснила, що не знала, що Джейд може піти до своєї тітоньки. Вона відправила семирічну дитину до бабусі, яка потім без дозволу Ньюскі відвезла Джейд до тітки. В іншому відео мама стверджувала, що бабуся Джейд сказала, що татуювання несправжнє, і спробувала сказати, що це хна.
"Я перебуваю в іншому штаті, тож мало що можу зробити. Я пішла до лікаря, зателефонувала до поліції. Я вагітна, тож мало що можу зробити", - сказала мати. "Коли я зателефонувала до поліції, вони сказали, що не можуть знайти її, тому що її немає вдома, і вони не можуть знайти її адресу". Вона додала, що оскільки батько Джейд перебуває у в'язниці, вона чекає на його реакцію.
Нагадаємо, чоловік скасував весілля через сестру нареченої. Він розповів, що вона зробила, поки він спав.
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