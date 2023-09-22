Мама шокована: 7-річна дівчинка прийшла додому зі справжнім тату (відео)

Жінка розлютилася після того, як її дочка прийшла додому зі справжнім татуюванням на нозі.

Про це пише Mirror.

Її шок став ще більшим, коли вона зрозуміла, що це зробив член сім'ї. Мама на ім'я Ньюскі, пояснила, що її доньку Джейд відправили проводити час із родичами батька.

Коли дівчинка гостювала у своєї тітки, вона зателефонувала мамі і запитала, чи можна їй зробити татуювання. Ньюскі відповіла їй "ні" і поклала слухавку, думаючи, що на цьому все і закінчилося. Але коли вона повернулася додому, вона була шокована, виявивши, що у її дитини на нозі було витатуйовано криве серце.

Тату на нозі 7-річної дитини / Фото: скриншот з відео

Мама розповіла про це у серії відеороликів TikTok. У першому відео вона показала татуювання і написала: "Хто у здоровому глузді робить татуювання семирічній дитині? Стережіться тих, до кого ви відпускаєте своїх дітей!".

Люди поквапилися прокоментувати ситуацію, багато хто порадив їй зателефонувати до поліції. Інші переконували матір разом із дочкою відвідати лікаря, щоб переконатися, що татуювання не заражене. Деякі люди також заспокоїли її, заявивши, що чорнило згодом "потьмяніє".

У наступному відео Ньюскі посадила доньку та запитала, як саме відбулися події. "Чия ідея була тобі зробити татуювання?" — спитала вона, на що Джейд відповіла: "Тітоньки". "Що вона сказала?", – продовжила мама. "Вона запитала, що сказала мама, і я відповіла, що мама сказала ні", - пояснила Джейд.

Потім дочка заявила, що, попри те, що вона знала, що вона не має дозволу, її тітка продовжувала робити татуювання. За словами дівчинки, тітка також зробила татуювання двом своїм дітям, не змінюючи голки. Жінка нібито навіть не скористалася трафаретом, а одразу взялася за тату-пістолет.

Ньюскі пояснила, що не знала, що Джейд може піти до своєї тітоньки. Вона відправила семирічну дитину до бабусі, яка потім без дозволу Ньюскі відвезла Джейд до тітки. В іншому відео мама стверджувала, що бабуся Джейд сказала, що татуювання несправжнє, і спробувала сказати, що це хна.

"Я перебуваю в іншому штаті, тож мало що можу зробити. Я пішла до лікаря, зателефонувала до поліції. Я вагітна, тож мало що можу зробити", - сказала мати. "Коли я зателефонувала до поліції, вони сказали, що не можуть знайти її, тому що її немає вдома, і вони не можуть знайти її адресу". Вона додала, що оскільки батько Джейд перебуває у в'язниці, вона чекає на його реакцію.

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