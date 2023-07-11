Мама сімох дітей стала першою жінкою, яка піднялася на другі сім вершин світу – фото, відео

Їй кинув виклик син.
Мама сімох дітей встановила свій третій світовий рекорд в альпінізмі, ставши першою жінкою, яка підкорила другі сім вершин.
Про це пише NTK.
Дженн Драммон стала однією з двох людей у світі, що впоралися з цим завданням, піднявшись на другі по висоті гори на всіх семи континентах.
Так, американка підкорила К2 в Азії, Охос-дель-Саладо в Південній Америці, Логан в Північній Америці, Дих-Тау в Європі, Кенію в Африці, Тайрі в Антарктиді та Сумантрі в Австралії-Океанії.
При цьому Дженн встановила ще два світові рекорди, ставши другою жінкою, яка підкорила гору Тайрі, і третьою жінкою з Америки, яка підкорила вершину К2.
"Вершина — це сукупність усієї боротьби, яку ви продовжували долати навіть коли не хотіли цього. Було багато моментів, коли я сумувала за пляжем або обіймами своїх дітей, або навіть просто за унітазом, щоб посидіти", - сказала 43-річна мешканка Юти.
2018 року Дженн дивом вижила у майже смертельній автокатастрофі, вирішивши, що відтоді вона житиме повним життям.
У свій 40-й день народження вона вирішила, що хоче піднятися на гору, розпочавши свою альпіністську подорож, піднявшись на Ама-Даблам у Непалі.
Під час підготовки до сходження на Ама-Даблам Дженн також навчала вдома своїх сімох дітей: 16-річного Джека, 15-річного Джо, 14-річного Джейкоба, 12-річного Джонатана, 11-річного Джошуа та 10-річних Яну і Джулію.
Вона пригадала: "У одного з моїх синів були проблеми з домашнім завданням з математики, я сказала йому, що ми робимо складні речі, а він подивився на мене і сказав: "Якщо ми робимо складні речі, чому ти не піднімаєшся на справжню гору, таку як Еверест?". Я подивилася з ним на Еверест і подумала, чому б не Еверест, якщо для нього це "справжня" гора, можливо, мені слід піднятися на неї, щоб зміцнити наш сімейний девіз про те, що ми робимо важкі речі".
Дженн негайно найняла тренера, який подав їй ідею про другі сім вершин.
"Сім континентів, сім гір, і я маю семеро дітей… Отже, джек-пот! Я захопилася цією ідеєю, і ось ми вже через 2,5 роки зі встановленим рекордом!" - пригадала жінка.
Розпочавши експедицію 2020 року з Охос-дель-Саладо, Дженн завершила її на горі Логан у Канаді.
"Гора Логан була для мене найскладнішою, просто через відсутність підтримки на горі. Якось уночі ми потрапили в дуже сильний шторм, який закопував намет у сніг кожні три-чотири години, і нам потрібно було вибратися з нього, щоб розкопати. Цей шторм був дуже вітряним, тому ми були готові до того, що намет порветься і ми опинимося у стихії без цього захисту, якщо це станеться, що справді нервувало", - розповіла Драммон.
Надихаючи свою маму протягом усього шляху, семеро дітей стали її вболівальниками, черпаючи натхнення, коли їхня мама відповідала їхньому сімейному девізу: "Ми робимо важкі речі".
Тепер вона планує написати книгу, де поділиться всім, що дізналася зі своєї експедиції, а також провести деякий час зі своїми дітьми.
Нагадаємо, чоловік показав реальність ночівлі у "зоні смерті" на Евересті. Це область на висоті понад 8000 метрів.
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