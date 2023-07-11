Мама сімох дітей стала першою жінкою, яка піднялася на другі сім вершин світу – фото, відео

Мама сімох дітей встановила свій третій світовий рекорд в альпінізмі, ставши першою жінкою, яка підкорила другі сім вершин.

Про це пише NTK.

Дженн Драммон стала однією з двох людей у світі, що впоралися з цим завданням, піднявшись на другі по висоті гори на всіх семи континентах.

Так, американка підкорила К2 в Азії, Охос-дель-Саладо в Південній Америці, Логан в Північній Америці, Дих-Тау в Європі, Кенію в Африці, Тайрі в Антарктиді та Сумантрі в Австралії-Океанії.

Дженн Драммон / Фото: needtoknow.co.uk

При цьому Дженн встановила ще два світові рекорди, ставши другою жінкою, яка підкорила гору Тайрі, і третьою жінкою з Америки, яка підкорила вершину К2.

"Вершина — це сукупність усієї боротьби, яку ви продовжували долати навіть коли не хотіли цього. Було багато моментів, коли я сумувала за пляжем або обіймами своїх дітей, або навіть просто за унітазом, щоб посидіти", - сказала 43-річна мешканка Юти.

2018 року Дженн дивом вижила у майже смертельній автокатастрофі, вирішивши, що відтоді вона житиме повним життям.

У свій 40-й день народження вона вирішила, що хоче піднятися на гору, розпочавши свою альпіністську подорож, піднявшись на Ама-Даблам у Непалі.

Під час підготовки до сходження на Ама-Даблам Дженн також навчала вдома своїх сімох дітей: 16-річного Джека, 15-річного Джо, 14-річного Джейкоба, 12-річного Джонатана, 11-річного Джошуа та 10-річних Яну і Джулію.

Дженн з дітьми / Фото: needtoknow.co.uk

Вона пригадала: "У одного з моїх синів були проблеми з домашнім завданням з математики, я сказала йому, що ми робимо складні речі, а він подивився на мене і сказав: "Якщо ми робимо складні речі, чому ти не піднімаєшся на справжню гору, таку як Еверест?". Я подивилася з ним на Еверест і подумала, чому б не Еверест, якщо для нього це "справжня" гора, можливо, мені слід піднятися на неї, щоб зміцнити наш сімейний девіз про те, що ми робимо важкі речі".

Дженн Драммон / Фото: needtoknow.co.uk

Дженн негайно найняла тренера, який подав їй ідею про другі сім вершин.

"Сім континентів, сім гір, і я маю семеро дітей… Отже, джек-пот! Я захопилася цією ідеєю, і ось ми вже через 2,5 роки зі встановленим рекордом!" - пригадала жінка.

Розпочавши експедицію 2020 року з Охос-дель-Саладо, Дженн завершила її на горі Логан у Канаді.

"Гора Логан була для мене найскладнішою, просто через відсутність підтримки на горі. Якось уночі ми потрапили в дуже сильний шторм, який закопував намет у сніг кожні три-чотири години, і нам потрібно було вибратися з нього, щоб розкопати. Цей шторм був дуже вітряним, тому ми були готові до того, що намет порветься і ми опинимося у стихії без цього захисту, якщо це станеться, що справді нервувало", - розповіла Драммон.

Дженн Драммон / Фото: needtoknow.co.uk

Надихаючи свою маму протягом усього шляху, семеро дітей стали її вболівальниками, черпаючи натхнення, коли їхня мама відповідала їхньому сімейному девізу: "Ми робимо важкі речі".

Тепер вона планує написати книгу, де поділиться всім, що дізналася зі своєї експедиції, а також провести деякий час зі своїми дітьми.

Нагадаємо, чоловік показав реальність ночівлі у "зоні смерті" на Евересті. Це область на висоті понад 8000 метрів.

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