Мама спантеличила, що досі годує грудьми свою дев'ятирічну доньку: "Не хоче, щоб я припиняла"

Жінку присоромили після того, як вона зізналася, що досі годує свою дев'ятирічну доньку грудьми.

Про це вона написала на Quora.

Вона поділилася: "Я все ще дозволяю своїй дев'ятирічній доньці пити грудне молоко, і вона не зупиниться, поки не захоче. Хтось мене підтримує?".

Всесвітня організація охорони здоров'я закликає матерів годувати своїх новонароджених виключно груддю протягом шести місяців, а потім поступово вводити відповідні продукти після шести місяців, продовжуючи грудне вигодовування протягом двох років і довше.

Про це йдеться у заяві організації Better Health: "Припинення грудного вигодовування називається відлученням від грудей. Ви і ваша дитина самі вирішуєте, коли настане відповідний час. Деякі батьки і діти настільки насолоджуються грудним вигодовуванням, що не поспішають його припиняти. Немає нічого незвичайного в тому, що діти до чотирьох років продовжують отримувати грудне вигодовування. Члени сім'ї та друзі можуть відчувати дискомфорт через тривале грудне вигодовування, тому може бути корисно мати інформацію, яку ви можете надати своїй сім'ї та друзям про те, чому ви вирішили продовжувати грудне вигодовування. Це може містити інформацію про користь для здоров'я, безпеку та комфорт для вашої дитини".

Попри це, багато батьків вважають, що грудне вигодовування слід припиняти набагато раніше чотирьох років – і засуджують матір за те, що вона продовжує його зі своєю дев'ятирічною донькою. Коментуючи її допис, один користувач сказав: "Будь ласка, зверніться за допомогою, це неприродно і нездорово для вашої дочки. Вам дійсно потрібно вимкнути маму і дати їй можливість подорослішати".

Інший користувач додав: "Навіть тварини відлучають своїх дитинчат від грудей. Це частина природного процесу, який допомагає їм рости. Ось чому у нас є спеціальне слово для цієї фази. Кожен ссавець робить це. Цей процес за визначенням передбачає відмову в смоктанні немовлятам, які все ще хочуть смоктати, щоб вони виросли здоровими, незалежними істотами. Тож у тому, що ви робите, немає нічого природного. Зовсім навпаки. Вибачте".

Третій юзер сказав: "Годування грудьми або з пляшечки – це те, як немовлята отримують харчування, поки вони не зможуть їсти дитяче харчування. Немає жодної земної причини для дев'ятирічної дитини, щоб її все ще годували як немовля. Крім того, якщо вона не зупиняється, поки САМА не захоче зупинитися, це означає, що ви втратили контроль як батьки. На що ще вона встановлює правила? Які ще батьківські права ви передали дев'ятирічній дитині?".

Нагадаємо, наречена перед весіллям заскочила коханого, якого мама годувала грудьми. Їй стало зле від побаченого.

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