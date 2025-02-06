Мама "травмована" тим, що знайшла всередині нормальних на вигляд бананів – фото

Купівля їжі іноді не буває такою простою, як можна подумати. Приміром, мама зі США придбала 4-річній доньці бургер і була нажахана "соусом" всередині. Тепер австралійка поділилася своєю жахливою знахідкою всередині нещодавно придбаних бананів.

Мама написала у Facebook передісторію та поділилася фото, що здивували користувачів, передає New York Post.

"Купила ці банани минулого тижня, вони були зеленими – чекала, поки вони дозріють – мій молодший захотів банана перед сном, тому я розрізала половину і відчула огиду", - написала вона у своєму дописі. "Зовні банани не мали такий вигляд, ніби у них були якісь проблеми, і поступово жовтіли. Ніколи не бачила нічого подібного. Що це в біса таке?!".

Банани / Фото: Facebook

Не дивно, що коментатори розділили її огиду від вигляду цих бананів, які більше нагадували скелети. Також юзери намагалися з’ясувати причину, а деякі покладали провину на грибкову хворобу або інфекцію: "Схоже, у них нігроспора – грибкове захворювання", "Зображення з Google каже, що це хвороба Моко", "Банан має грибкову інфекцію. Існує велика ймовірність, що багато бананів з одного грона/ферми".

Інші ж звинувачували в цьому умови зберігання: "Вони були в холодильнику?", "Схоже на те, що їх заморозили і розморозили", "Може, це через спеку? Або вони ставлять їх у прохолодну кімнату, а потім витягують і виставляють знову і знову".

Втім, незалежно від причини, користувачі закликали жінку віднести їх назад до магазину, щоб побачити, чи зможе вона отримати відшкодування.

Нагадаємо, чоловік купив у даркнеті таємничу коробку за $666 і був нажаханий вмістом. Він показав, що там було.

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