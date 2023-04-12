Мама трьох дітей ошелешила результатом серії пластичних операцій: фото до і після

Британка Джемма Мерфі витратила 12 000 фунтів стерлінгів (майже 15 тис доларів) на процедуру "перетворення матусі" - серію пластичних операцій після пологів.

Жінка наважилася на це після народження трьох дітей, пише mirror.co.uk.

30-річна мама, у якої залишилося 2,5 кг обвислої шкіри, розповіла, що почувалася "втраченою", а не щасливою, коли народила свою третю дитину Піксі, якій зараз п'ять років.

Джемма до першої вагітності / Фото: mirror.co.uk

Джемма під час вагітності / Фото: mirror.co.uk

Втім, потім вона натрапила на процедуру "перетворення матусі". Пакет включає підтяжку грудей, грудні імплантати, підтяжку живота і відновлення м'язів.

Джемма лягла під ніж хірургів у травні 2021 року.

Фото: mirror.co.uk

Хоча вона була дуже задоволена результатами, попереду був довгий шлях до одужання.

Фото: mirror.co.uk

"Відновлення було гіршим, ніж після кесаревого розтину, оскільки я мала розрив в 5 см від діастазу прямих м'язів живота, але це було дуже недовго. За два тижні я повернувся до виготовлення меблів. У мене щойно була повторна операція підтяжки живота, коли мої м'язи знову відкрилися, але у мене були і мама, і партнер, які допомагали мені з дітьми та роботою вдома. Щодо мене, я ні про що не шкодую, за винятком того, що мені прикро, що я не зробила цього раніше", - розповіла вона.

Фото: mirror.co.uk

Втім, хейтери написали жінці, що вона даремно витратила гроші. Як вона зазначила, здебільшого негативні коментарі залишали саме чоловіки.

"Вони писали: "Ти витрачаєш гроші даремно" або "Ти не думаєш про своїх дітей". Я досить товстошкіра, але я знаю, що ніхто з них ніколи не зіткнеться з величезними потрясіннями, які народження дитини чинить на твоє тіло. Тому їхня думка мене не хвилює", - прокоментувала вона.

Тепер Мерфі замість 16 розміру одягу носить 10, а її груди з розміру 32B стали 32F (шостого).

Фото: mirror.co.uk

Джемма сподівається, що розповідь про її перетворення спонукає інших мам робити те саме, аби почуватися впевнено у своєму тілі.

Фото: mirror.co.uk

Нагадаємо, українка-власниця найбільших вилиць похизувалася новою пластикою. Анастасія Покрещук показала, що зробила.

Читайте також: