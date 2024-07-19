Мама у розпачі: дівчина, у якої "999 братів і сестер", закохалася в одного з братів (фото)

Дівчина, яка має сотні братів і сестер, "закохалася" в одного з братів – на жах своєї матері.

Її мама, Ніколетт, завагітніла від сперми нідерландського музиканта і блогера Джонатана Меєра, але не мала жодного уявлення про те, скільки він пожертвував в інших місцях.

У новому документальному фільмі Netflix "Чоловік із 1000 дітей" розповідається, що вона зв'язалася з декількома іншими батьками, які зачали дітей завдяки пожертвам Меєра. Саме тоді вона усвідомила масштаби його одержимості донорством сперми, передає Daily Star.

Меєр подорожував світом – очевидно, в надії стати батьком рекордної кількості дітей завдяки донорській спермі. Він казав жінкам, що його сперма може дати нащадків лише п'ятьом матерям. Але насправді ця цифра, як відомо, перевищує 500 і може бути ще вищою.

Джонатан Меєр / Фото: 2024 Netflix, Inc.

Ніколетт пояснила: "Ми організували день братів і сестер, і тоді це стало дуже реальним. Моя донька знає багатьох своїх братів, і один з них їй дуже сподобався. У них однакові інтереси, однаковий гумор, однакові маленькі дурнуваті риси... Так що вони справді зближуються. Донька казала: "Він мені дуже подобається", а я відповіла: "Це не варіант, він твій зведений брат".

Ніколетт / Фото: Netflix

Але дівчинка, якій на той час було 10 чи 11 років, наполягала на своєму, розповідаючи шокованій Ніколетт: "Але він мені дуже подобається, мабуть, я в нього закохана...".

Меєр постійно ухилявся від відповіді на запитання Ніколетт про кількість дітей, яких він народив. На запитання численних матерів, скільки дітей у Меєра, музикант називав різні цифри, які здебільшого коливалися між 25 і 200.

Але справжня цифра майже напевно набагато вища. На кожній території, яку перевірила група батьків, вони виявили, що Джонатан здав максимально дозволену кількість сперми. Ніколетт пригадала: "Багато мам протистояли йому і просили його зупинитися, але він просто не слухав. Це велика проблема. Чим більше дітей, тим більше шансів на інцест".

Джонатан Меєр / Фото: скриншот з відео

Двоє інших батьків виявили, що Джонатан щомісяця відвідував одну конкретну клініку з лікування безпліддя в Данії, здаючи до 120 зразків за один раз. Це підвищує ймовірність того, що двоє дітей у подальшому житті можуть зустрітися і народити власних дітей, ризикуючи отримати жахливі вроджені дефекти.

Меєр неодноразово говорив Ніколетт, що він "майже повністю припинив" здавати сперму, але відомо, що він продовжував це робити як у приватному порядку, так і через клініки з лікування безпліддя в усьому світі.

Відмовляючись перепрошувати за свої дії, Меєр сказав в ефірі BBC Radio 4: "Якщо ви хочете ексклюзивності, ви йдете до клініки, платите 10 000 євро, і тоді ваш донор буде ексклюзивним".

Нагадаємо, троє чоловіків з однієї сім'ї стали батьками понад 600 дітей. Двоє з них мають рідкісне спадкове генетичне захворювання.

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