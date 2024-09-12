Мама в розпачі після того, як у пологовому переплутали її близнючок – фото

Збентежена мама залишилася в стані постійної розгубленості після того, як працівники лікарні переплутали її близнючок, і вона не знала, хто з них хто.

Про це пише New York Post.

Саффрон Крісп ретельно обирала імена для своїх дівчаток задовго до їхнього народження, але її найкращі плани були перевернуті з ніг на голову, коли акушерки витягли "не ту" дитину першою.

"Прийшов мій консультант і сказав, що спочатку витягли не ту дитину, – пожалілася 24-річна жінка. – Тож не та дитина вийшла першою, а оскільки першу дитину звали Ділайла, то другу – Азайла".

Саффрон розповіла, як вона дала ім'я своїм дітям, коли вони були ще в утробі матері. Позначивши дитину А і дитину Б, вона назвала А Ділайлою, а Б – Азайлою, припускаючи, що вони з'являться на світ саме в такому порядку.

Саффрон Крісп із доньками / Фото: tiktok.com/@thewardtwins24

Плутанина почалася, коли Саффрон, яка планувала природні пологи, зробили екстрений кесарів розтин. Їй сказали, що дитина А народиться першою, але цього не сталося.

Після пологів Саффрон опинилася в запаморочливій ситуації, коли помітила, що щось не так. Азайла, яка протягом всієї вагітності була більшою, раптом виявилася меншою з двох – і їй сказали, що це була Ділайла.

Вона сказала: "Близнючка А була меншою, вона була найближче до виходу, і нам сказали, що близнючка А все одно вийде першою. Коли вони витягли немовлят, я лише мигцем глянула на них через екран, а потім Ділайлу забрали до відділення інтенсивної терапії новонароджених. Протягом всієї вагітності Азайла була моєю більшою дитиною, тому коли мені дали її, я подумала: "Боже мій, вона така крихітна, якою ж маленькою буде Ділайла?"

Близнючки / Фото: tiktok.com/@thewardtwins24

Саффрон почала панікувати, оскільки Ділайла мала бути вдвічі меншою за Азайлу, і вона припускала, що маленька дівчинка надовго залишиться у відділенні інтенсивної терапії.

"Але коли через шість годин вони привезли Ділайлу до мене в палату, вона була велетенською, – сказала вона. – Вони просто витягли ту, яку хотіли, і назвали її Ділайлою, але ми з моїм партнером подивилися на них і сказали, що не будемо міняти їх назад, тому що вона – Азайла, а вона – Ділайла".

Саффрон Крісп із доньками / Фото: tiktok.com/@thewardtwins24

Попри плутанину Саффрон та її партнер вирішили не міняти імена знову, навіть якщо вони більше не могли бути впевнені, хто з близнючок є хто.

"Ти дивишся на них, і вони мають такий самий вигляд, як і їхні імена, і я думаю, що навіть якби вони з'явилися на світ навпаки, я, напевно, поміняла б їх місцями".

Нагадаємо, подружжя зробило ДНК-тест заради розваги та дізналося, що виховує чужого сина. Сім'я відчула, що весь їхній світ зруйнувався.

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