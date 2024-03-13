Мама випадково назвала свою доньку на честь порнозірки: як її звати

Жінка переймається, як це вплине на дитину в майбутньому.

Новоспечена мама розповіла, як випадково назвала свою доньку на честь порнозірки. Це змусило її замислитися над тим, чи не варто змінити ім'я, поки ще не пізно.

Жінка написала на Reddit: "Після довгих місяців роздумів про правильне ім'я для дитини, ми нарешті знайшли те, яке нам обом сподобалося – Евеліна Джульєт. Потім я загуглила це ім'я. Бум. Вибило лише порносайти, бо це ім'я порнозірки. Може знайти нове друге ім'я для Евеліни? Ми думали про Евеліну Джуліану, але це занадто довге ім'я і звучить занадто схоже на поему".

Зізнаючись, що вона не проти того, щоб її дитина носила ім'я порнозірки, жінка все ж побоюється, що це може негативно вплинути на її доньку в житті, особливо в шкільні роки.

Вона додала: "Я не хочу, щоб з моєї дитини знущалися і соромили, якщо вона в майбутньому буде гуглити імена в школі. І, звичайно, більшість людей не знають, що це "ім'я порнозірки", але якщо хтось випадково загуглить її ім'я, то воно з'явиться. Я намагаюся з'ясувати, наскільки мене це повинно хвилювати. Що б ви подумали?".

У коментарях юзери поділилися, що думають щодо цієї ситуації:

Які шанси, що хтось буде гуглити лише ім'я вашої дитини? Якби це були ім'я та прізвище, це було б набагато більшою проблемою. Можливо, написати Джульєтта – це відсуне пошук на третю сходинку, і принаймні не в топ-результат

Дайте їй п'ять років, і її відео та ім'я зникнуть у невідомості

Мені здається, що я багато гуглив імена в школі, тому я, мабуть, змінив би його заради неї. Хоча це гарне ім'я

Згодом авторка допису поділилася, що все ж таки планує змінити друге ім’я на інше, а "Евеліну" залишити.

Нагадаємо, дві жінки і чоловік офіційно стали батьками дитини. У малюка тепер три прізвища.

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