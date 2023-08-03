Мама випадково запросила на 5-річчя доньки Барбі-стриптизерку замість аніматорки – відео

Поки фільм Грети Гервіг домінує у прокаті та соціальних мережах, одна жінка пригадала вечірку з нагоди її дня народження у стилі Барбі декілька десятиліть тому.

Користувачка TikTok на ім'я Джулі розповіла, що її мама випадково запросила стриптизерку замість аніматорки на її 5-річчя. Жінка пояснила, що мама знайшла в телефонній книжці номер "артистки" та попросила її одягнутися як Барбі.

Усі були шоковані, коли побачили танцівницю. Втім, на щастя, "Барбі" адаптувала свій виступ під вікову категорію своєї аудиторії.

"Вона не роздягалася", – пригадала Джулі. "Я ходила за нею всюди, схвильована тим, що Барбі прийшла на мій день народження. І всі батьки дуже добре посміялися".

Юзерам сподобалася історія, і багато хто поділився недоречними помилками своїх батьків на вечірках.

Якось моя мама випадково замовила канал Spice замість концерту Spice Girls з оплатою за перегляд

Це сталося з моїми батьками, але з кроликом на день народження у квітні. Це було неймовірно

Також пожартували про нетипову вечірку стриптизерки: "Напевно, одна з найкращих вечірок, на яких вона була! Безкоштовний торт і жодних п'яниць!".

Нагадаємо, похоронні бюро випускають яскраві рожеві труни у стилі Барбі. Деякі компанії вже оформили замовлення.

Читайте також: