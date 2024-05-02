Мама випадково запросила на день народження доньки 487 гостей, включно з її босом та ексом – відео

Ще одна із каверз – усі вони побачили, як підписані у її телефоні.

Мама пережила найбільший шок у своєму житті, коли дізналася, що запросила весь свій список контактів на день народження доньки.

Емілі Кінг із Сан-Франциско зробила електронне запрошення на перший день народження своєї дитини, і сайт запитав її, чи хоче вона "імпортувати список контактів". Вона думала, що цей запит дасть їй можливість обрати людей, яких вона хоче запросити. Але сайт не лише імпортував усі 487 контактів з її телефону, але й надав їм доступ до інформації про вечірку та запросив їх прийти.

"Я запросила не лише свого боса, але й усіх своїх колег, усіх людей, які коли-небудь зберігалися в моєму телефоні", - розповіла вона своїм підписникам у TikTok. "Але він надіслав запрошення на основі того, як вони зберігаються в моєму телефоні. Я хочу, щоб ви замислилися на секунду і подумали про всіх, хто є у вашому телефоні, про те, як вони зберігаються у вашому телефоні, і уявили, як вони отримують запрошення".

Емілі додала, що Дерек, біля імені якого стоїть смайлик, що закочує очі, отримав запрошення, а також жінка на ім'я Джесс, яку зберегли під назвою "Джесс – вдарила її машину на парковці".

Вона закінчила кліп словами: "Я маю звільнитися або отримати нову особистість, я навіть не знаю".

У наступному відео вона пояснила, що зрозуміла, що щось не так, коли побачила майже 500 імен у списку запрошених на вечірку.

"Я скасувала вечірку, але, на жаль, запрошення вже були розіслані. Тож люди більше не могли бачити інформацію про вечірку, але вони все ще мали запрошення на своєму телефоні. Люди досить добре поставилися до цього. Мій бос і мій колишній вважали, що це було дуже смішно. Що стосується всіх нещасних імен, які були у мене в контактах, вони не відповіли, що, мабуть, добре, і, сподіваюся, вони не з'являться".

Оскільки запрошення залишилося в телефоні, Емілі довелося вести незручну розмову про те, чому гості більше не можуть отримати доступ до деталей після того, як вона видалила подію.

"Мені довелося пояснити їм, що насправді це більш ексклюзивна подія", - додала вона.

Потім Емілі заявила, що сайт "не заплатив за її терапію", а натомість дав їй ваучер, який вона могла використати для годування гостей на вечірці.

Вона сказала, що рада, що опублікувала відео в Інтернеті, оскільки багато людей допомогли їй почуватися краще через те, що вона пережила, і через те, що в їхніх телефонах були дивні імена людей.

У коментарях юзери поділилися своїми думками щодо курйозної ситуації:

У мене також є "Джесс, яка вдарила мою машину". Цікаво, чи це та сама Джесс

Оооо ніііі!!! У мене мій сусід зберігається як "Придурок на джипі"

А ще в запрошенні кожен може побачити, кого ще ти запросив!!!. Я б реготала зі списку без упину!!!

Нагадаємо, понад 100 гостей отруїлися на весіллі. У Мережі з'явилося відео, як люди сидять в очікуванні медичної допомоги.

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