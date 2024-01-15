Мама виявила другу за отруйністю змію в одязі свого трирічного сина – відео

На щастя, вона нікого не вкусила.

Ловця рептилій викликали до австралійського будинку, де матір знайшла одну з найотруйніших змій у світі в ящику зі спідньою білизною свого сина.

Про це пише upi.com.

Мельбурнський ловець змій Марк Пеллі, також відомий як Мисливець на змій, сказав, що його викликали до будинку, де жінка знайшла 1,5-метрову східну коричневу змію. До слова, це друга за отруйністю змія у світі.

Пеллі поділився відео, на якому видно, як він відкрив шухляду в спальні хлопчика і показав непроханого гостя.

"Це не те, що ви бачите щодня", - говорить Пеллі у відео.

Борець із рептиліями сказав, що змія, очевидно, сховалася в якомусь одязі, який матір принесла з мотузки напередодні, і зрештою опинилася в ящику з одягом.

Нагадаємо, нещодавно 20-річну жінку під час сну вкусила одна із найсмертоносніших змій у світі. Вона встигла зробити її фото.

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