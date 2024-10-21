Мама вийшла на роботу з декретної відпустки знову вагітною: чому це закінчилося судом

Начальник не надто цьому зрадів.
Мама втратила роботу після того, як повернулася з декретної відпустки і повідомила, що чекає на ще одну дитину.
Про це повідомляє Metro.
Нікіта Твітчен подала позов про несправедливе звільнення після того, як у квітні 2022 року її звільнили з посади адміністративної асистентки в будівельній компанії First Grade Projects, що базується в Понтіпрідді, Велика Британія.
Вона розповіла трудовому трибуналу, що її зустріч з директором Джеремі Морганом "почалася позитивно", і бос сказав, що з нетерпінням чекає на її повернення. Але вона сказала, що її начальник був "шокований", коли наприкінці зустрічі вона повідомила, що знову вагітна.
Твітчен описала, що її робочі стосунки з Морганом були "дуже хорошими", і він був "дуже чуйним", коли їй потрібно було поговорити з ним. Але коли її декретна відпустка закінчилася в березні 2022 року, ніхто не вийшов на зв'язок, щоб обговорити її повернення на роботу. 4 квітня вона запитала Моргана про право на відпустку в кінці року, але він "не відповів по суті", що було нехарактерно для нього, почув трибунал.
Нікіта надіслала повідомлення про переслідування 11 квітня і ще раз 18 квітня. Пізніше того ж дня Морган зателефонував їй і повідомив, що її звільняють через фінансові труднощі та затримання з деякими платежами компанії.
Пізніше він заявив, що встановлюється нове програмне забезпечення, а це означає, що її ролі "більше не буде". Але суддя Робін Гарвард зазначив, що на лютневій зустрічі Морган не згадував про фінансові труднощі або скорочення, а навпаки, сказав, що бізнес процвітає. Навіть у квітневій телефонній розмові він не згадував про нове програмне забезпечення.
Суддя розкритикував нездатність "Першого класу надати будь-які докази передбачуваних фінансових труднощів або нового програмного забезпечення" під час судового розгляду.
І на жодному етапі Твітчен не отримала письмової заяви з викладенням причин її звільнення. Нікіта зауважила, що після її звільнення компанія провела ребрендинг, найняла працівників та інвестувала в транспортні засоби. Суддя сказав, що ці свідчення "ставлять під сумнів" твердження Моргана про те, що компанія перебуває у скрутному фінансовому становищі.
Суддя встановив, що Твітчен було звільнено через її вагітність.
Суддя взяв до уваги "зміну ставлення" Моргана після того, як він дізнався про вагітність, зміну його "швидкості реагування" на повідомлення, а також "повну відсутність будь-якого послідовного альтернативного пояснення, що ґрунтується на доказах", попри широкі можливості надати таке пояснення.
Він постановив, що звільнення було несправедливим, дискримінаційним і, ймовірно, спричинило Твітчен "справжню тривогу і страждання протягом певного періоду часу, оскільки вона була звільнена під час вагітності і втратила почуття фінансової безпеки з усіма сімейними обов'язками, які вона мала".
Суддя зобов'язав First Grade і Моргана виплатити компенсацію на загальну суму 28 706 фунтів стерлінгів (1,5 млн грн).
Компанія повідомила WalesOnline у своїй заяві: "Ми вкрай розчаровані результатом судового розгляду. Ми активно вивчаємо всю відповідну інформацію і розглядаємо всі доступні варіанти. Наразі ми не можемо надати жодних подальших коментарів".
Нагадаємо, офісна працівниця відсудила у начальника гроші після того, як він не привітався. Начальник відділу кадрів тричі відмовився привітатися з нею і підвищив зарплату двом колегам, не повідомивши її про це.
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