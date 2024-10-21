Мама вийшла на роботу з декретної відпустки знову вагітною: чому це закінчилося судом

Мама втратила роботу після того, як повернулася з декретної відпустки і повідомила, що чекає на ще одну дитину.

Про це повідомляє Metro.

Нікіта Твітчен подала позов про несправедливе звільнення після того, як у квітні 2022 року її звільнили з посади адміністративної асистентки в будівельній компанії First Grade Projects, що базується в Понтіпрідді, Велика Британія.

Вона розповіла трудовому трибуналу, що її зустріч з директором Джеремі Морганом "почалася позитивно", і бос сказав, що з нетерпінням чекає на її повернення. Але вона сказала, що її начальник був "шокований", коли наприкінці зустрічі вона повідомила, що знову вагітна.

Твітчен описала, що її робочі стосунки з Морганом були "дуже хорошими", і він був "дуже чуйним", коли їй потрібно було поговорити з ним. Але коли її декретна відпустка закінчилася в березні 2022 року, ніхто не вийшов на зв'язок, щоб обговорити її повернення на роботу. 4 квітня вона запитала Моргана про право на відпустку в кінці року, але він "не відповів по суті", що було нехарактерно для нього, почув трибунал.

Нікіта надіслала повідомлення про переслідування 11 квітня і ще раз 18 квітня. Пізніше того ж дня Морган зателефонував їй і повідомив, що її звільняють через фінансові труднощі та затримання з деякими платежами компанії.

Пізніше він заявив, що встановлюється нове програмне забезпечення, а це означає, що її ролі "більше не буде". Але суддя Робін Гарвард зазначив, що на лютневій зустрічі Морган не згадував про фінансові труднощі або скорочення, а навпаки, сказав, що бізнес процвітає. Навіть у квітневій телефонній розмові він не згадував про нове програмне забезпечення.

Суддя розкритикував нездатність "Першого класу надати будь-які докази передбачуваних фінансових труднощів або нового програмного забезпечення" під час судового розгляду.

І на жодному етапі Твітчен не отримала письмової заяви з викладенням причин її звільнення. Нікіта зауважила, що після її звільнення компанія провела ребрендинг, найняла працівників та інвестувала в транспортні засоби. Суддя сказав, що ці свідчення "ставлять під сумнів" твердження Моргана про те, що компанія перебуває у скрутному фінансовому становищі.

Суддя встановив, що Твітчен було звільнено через її вагітність.

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Суддя взяв до уваги "зміну ставлення" Моргана після того, як він дізнався про вагітність, зміну його "швидкості реагування" на повідомлення, а також "повну відсутність будь-якого послідовного альтернативного пояснення, що ґрунтується на доказах", попри широкі можливості надати таке пояснення.

Він постановив, що звільнення було несправедливим, дискримінаційним і, ймовірно, спричинило Твітчен "справжню тривогу і страждання протягом певного періоду часу, оскільки вона була звільнена під час вагітності і втратила почуття фінансової безпеки з усіма сімейними обов'язками, які вона мала".

Суддя зобов'язав First Grade і Моргана виплатити компенсацію на загальну суму 28 706 фунтів стерлінгів (1,5 млн грн).

Компанія повідомила WalesOnline у своїй заяві: "Ми вкрай розчаровані результатом судового розгляду. Ми активно вивчаємо всю відповідну інформацію і розглядаємо всі доступні варіанти. Наразі ми не можемо надати жодних подальших коментарів".

Нагадаємо, офісна працівниця відсудила у начальника гроші після того, як він не привітався. Начальник відділу кадрів тричі відмовився привітатися з нею і підвищив зарплату двом колегам, не повідомивши її про це.

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